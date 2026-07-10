Amazon過去最安値でRTX 5060＋32GBメモリー搭載のゲーミングノートPCがプライムデー特価

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Amazonでは過去最安値状態

LenovoのゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10」がプライムデー先行セール対象に。現在、38％OFFの20万8800円で販売中。RTX 5060 Laptop GPU＋32GBメモリー搭載とバランス良いスペックが魅力。コスパを気にするなら押さえておきたい一台ですね。

Lenovo「LOQ 15IRX10」の特徴

■ゲーミングノートとして死角なし！

ゲーミングノートPCとしてスタンダードな構成で特に弱点もありません。CPUはCore i7-14700HX、グラボにRTX 5060 Laptop GPU、そしてメモリーは32GB（16GB×2）、ストレージはSSD 512GB。インターフェースはHDMI2.1、USB PD対応のUSB Type-C、USB Type-A×3、ヘッドホンコンボジャック、有線LAN、Wi-Fi 6を備えています。

■画面は高リフレッシュレート！

LEDバックライト付の15.6型フルHD（1920×1080）液晶ディスプレーは最大144Hzと高リフレッシュレートな仕様。滑らかな映像でアクション性が高いゲームにも対応します。

■国内サポート100％で安心！

LenovoのPCはコールセンター、引き取り修理、オンサイト修理、パーツ管理まで完全国内サポート体制を構築済み。製品修理はすべてNECパーソナルコンピュータ群馬事業所が担当しています。

バランス良く整ったゲーミングノートが20万円台

明確な弱点のないスタンダードなゲーミングノートPC、しかもRTX 50シリーズを搭載した製品が20万円台で手に入るのはAmazonプライムデーならでは。「安いゲーミングノートが欲しいけれど基本スペックで失敗はしたくない」というなら飛びついてみるのも悪くない選択肢では。

参考価格：334,799円

現在の価格：208,800円［38％OFF］