Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第88回
Lenovo ゲーミングノートPC LOQ 15IRX10
Amazon過去最安値でRTX 5060＋32GBメモリー搭載のゲーミングノートPCがプライムデー特価
2026年07月10日 10時00分更新
※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Amazonでは過去最安値状態
LenovoのゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10」がプライムデー先行セール対象に。現在、38％OFFの20万8800円で販売中。RTX 5060 Laptop GPU＋32GBメモリー搭載とバランス良いスペックが魅力。コスパを気にするなら押さえておきたい一台ですね。
Lenovo「LOQ 15IRX10」の特徴
■ゲーミングノートとして死角なし！
ゲーミングノートPCとしてスタンダードな構成で特に弱点もありません。CPUはCore i7-14700HX、グラボにRTX 5060 Laptop GPU、そしてメモリーは32GB（16GB×2）、ストレージはSSD 512GB。インターフェースはHDMI2.1、USB PD対応のUSB Type-C、USB Type-A×3、ヘッドホンコンボジャック、有線LAN、Wi-Fi 6を備えています。
■画面は高リフレッシュレート！
LEDバックライト付の15.6型フルHD（1920×1080）液晶ディスプレーは最大144Hzと高リフレッシュレートな仕様。滑らかな映像でアクション性が高いゲームにも対応します。
■国内サポート100％で安心！
LenovoのPCはコールセンター、引き取り修理、オンサイト修理、パーツ管理まで完全国内サポート体制を構築済み。製品修理はすべてNECパーソナルコンピュータ群馬事業所が担当しています。
バランス良く整ったゲーミングノートが20万円台
明確な弱点のないスタンダードなゲーミングノートPC、しかもRTX 50シリーズを搭載した製品が20万円台で手に入るのはAmazonプライムデーならでは。「安いゲーミングノートが欲しいけれど基本スペックで失敗はしたくない」というなら飛びついてみるのも悪くない選択肢では。
参考価格：334,799円
現在の価格：208,800円［38％OFF］
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