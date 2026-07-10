Gemini搭載の3K解像度144Hz対応液晶タブレットがタイムセール中！ 興味が湧いたら即ポチ推奨

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解像度3Kの12.7型液晶搭載

Lenovoのタブレット「Idea Tab Pro」がタイムセール対象に。過去価格5万8151円が現在、14％OFFの4万9940円で販売中。3K（2944×1840）解像度と、144Hz高リフレッシュレートをあわせ持つ12.7型液晶Androidタブレットがこの価格で手に入るのは衝撃的。

Lenovo「Idea Tab Pro」の特徴

■3K解像度で鮮烈な映像体験を！

「Idea Tab Pro」の12.7型ワイドパネルは3K（2944×1840）解像度で、鮮やかさと精細感を両立する液晶ディスプレー。最大144HzのリフレッシュレートおよびDolby Atmosとあわせて鮮烈な映像体験を楽しめるでしょう。

■Google Geminiを扱えるタブレット

Geminiを標準搭載しており、各種作業をAIにサポートさせながら進められます。付属のスタイラスペン「Lenovo Tab Pen Plus」との相性も良好。

■基本スペックも侮れない

SoCはMediaTek Dimensity 8300、メモリー8GB、ストレージ256GB。通信機能はWi-Fi 6、Bluetooth v5.3に対応。内蔵カメラはイン800万/アウト1300万画素。インターフェースは最大1TBまで対応可能なmicroSDスロットにUSB Type-C。基本スペックも優秀なタブレットです。なお、バッテリー持続は約11時間。

クリエイティブやエンタメもこなすタブレット

Geminiを当たり前に扱えるAndroid機器であり、精細な映像を期待させる3K解像度液晶も搭載しているという、一台で何役もこなせるタブレットと言えます。基本スペックも良好ですので、ビジネスからクリエイティブ、エンタメまで幅広く使いたい人は「買い」でしょう！

過去価格：58,151円

現在の価格：49,940円［14％OFF］