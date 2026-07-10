Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第90回
HP ノートパソコン「15-fd」
プライムデーで30％OFF！ コスパ抜群の15.6型HPノートPCが特価【Core 5、16GBメモリ、SSD 512GB】
2026年07月10日 16時00分更新
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ついにプライムデー本セール突入！
まずは即戦力になるノートPCをオススメ
HPのノートパソコン「15-fd」がプライムデーセール対象。現在、30％OFFの11万4800円で販売中。スペックは15.6型フルHD液晶にCore 5、16GBメモリー、SSD 512GBとスタンダード。Microsoft Office 2024も付属しており、即戦力として活躍できる一台です。
HP ノートパソコン「15-fd」の特徴
■MS Office Home＆Business 2024永続版付属！
本製品には「Microsoft Office Home＆Business 2024 (永続版)」が付属。使用期限なし・追加購入不要なので、安心して使えます。
■在宅ワークで大活躍！
15.6型フルHDの大画面、プライバシーシャッター付きカメラ、指紋認証、Copilotキー、HDMI経由で外付けディスプレー接続可能など、在宅ワークをサポートしてくれる機能が満載。
■ホームエンタメもお任せ！
スタンダードな基本スペック＆Office付属仕様。在宅ワークはもちろん、配信動画鑑賞やWeb閲覧など一般家庭の日常使いにピッタリな一台。
一家に一台置いておきたいオールラウンダー
在宅ワークも視野に入れたスタンダードな構成＋視認性抜群の15.6型フルHD液晶。突出した性能はありませんが、家族誰でも普段使いできるベーシックな一台が欲しい人はぜひ！
参考価格：164,971円
現在の価格：114,800円［30％OFF］
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