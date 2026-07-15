Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第94回
Lenovo タブレット「Idea Tab 11inch」
講義ノートも資料作成もこれ1台！ 11インチタブレットが19％オフ＆限定カラーで登場
2026年07月15日 12時00分更新
※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Amazon限定色の11インチAndroidタブレットがセールに登場！
Lenovoのタブレット「Idea Tab 11inch」がタイムセール対象に。過去価格3万8280円が現在、19％OFFの3万1000円で販売中。通常、本体色はルナグレーですが、本製品はAmazon限定版のためポーラーブルーをまとっています。特別感のあるタブレットが欲しい人は飛びついちゃってください！
過去価格：38,280円
現在の価格：31,000円［19％OFF］
Lenovo「Idea Tab 11inch」の特徴
■本体が限定色！
「Idea Tab 11inch」の本体色は本来ルナグレーですが、本製品はAmazon限定版のため、本体色がポーラブルーとなっています。さわやか＆軽やかな色合いで軽量タブレットにお似合いですね！
■学習・作業にピッタリの11インチ！
アスペクト比16：10、解像度2560×1600、最大リフレッシュレート90Hz対応の11インチ液晶。Web会議から動画配信まで、精細かつ滑らかな描写が期待できます。また、Dolby Atmos対応のスピーカー×4は視聴体験をワンランクアップさせるでしょう。
■基本性能もパワフル！
SoCはMediaTek Dimensity 6300、メモリー4GB、ストレージ128GB。内蔵カメラはリア800万/フロント500万画素。インターフェースは最大2TBまで対応可能なmicroSDスロットにUSB Type-C。Wi-Fiにも対応済みです。横25.5×縦16.6×厚さ0.7cmと持ち歩きに便利なサイズも魅力の1つでしょう。
オールマイティーな11インチタブレットが欲しいなら！
スタイラス付属の11インチAndroidタブレット。別売りですがフォリオキーボードを装着できます。
学生・社会人ともにカバンの隅に放り込んで常に持ち歩けるサイズ感がうれしい一台です。基本スペックも良好で、Web閲覧はもちろんストリーミングによる会議/講義参加も可能。書き込める11インチ画面でエンタメ体験も学習・仕事もはかどるのでは？
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