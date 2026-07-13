Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第92回
Lenovo ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10」
30万円超が20万円台に！ メモリー32GB搭載ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10」プライムデー特価
2026年07月13日 18時00分更新
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Lenovo ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10」がプライムデーセール対象
LenovoのゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10」がプライムデー先行セール対象に。現在、38％OFFの20万8800円で販売中。RTX 50 シリーズとメモリー32GBを搭載したゲーミングノートPCが12万円以上値引きされています。買うなら今ですよ！
Lenovo「LOQ 15IRX10」の特徴
■RTX 5060＋32GB！
RTX 5060 Laptop GPUおよび、メモリーを32GB搭載するゲーミングノートPC。プライムデー特価の現在、コスパ的に非常に良好な一台となっています。
■ゲーミング機能も隙なし！
前述のRTX 5060 Laptop GPU＆32GBメモリーに加え、CPUはCore i7-14700HX、ストレージはSSD 512GB、そして肝心の画面は最大144Hz対応の15.6型ノングレア液晶と隙なし。
■インターフェースも充実！
電源コネクターや有線LANポートのほか、USB PD対応USB Type-C、USB Type-A×3、HDMI、ヘッドホンコンボジャックとインターフェースも充実。Wi-Fi 6＆Bluetooth v5.3に対応。
30万円超が20万円台になってる今こそ好機！
ゲーミングノートPCとして性能良好な一台。とは言え、通常は30万円を超える価格に二の足を踏んでしまう人も少なくないはず。そこでこのプライムデー！ 一気に12万円超の値引きが実施されている今こそ、買い時と言えるでしょう。
参考価格：334,799円
現在の価格：208,800円［38％OFF］
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