30万円超が20万円台に！ メモリー32GB搭載ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10」プライムデー特価

※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Lenovo ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10」がプライムデーセール対象

LenovoのゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10」がプライムデー先行セール対象に。現在、38％OFFの20万8800円で販売中。RTX 50 シリーズとメモリー32GBを搭載したゲーミングノートPCが12万円以上値引きされています。買うなら今ですよ！

Lenovo「LOQ 15IRX10」の特徴

■RTX 5060＋32GB！

RTX 5060 Laptop GPUおよび、メモリーを32GB搭載するゲーミングノートPC。プライムデー特価の現在、コスパ的に非常に良好な一台となっています。

■ゲーミング機能も隙なし！

前述のRTX 5060 Laptop GPU＆32GBメモリーに加え、CPUはCore i7-14700HX、ストレージはSSD 512GB、そして肝心の画面は最大144Hz対応の15.6型ノングレア液晶と隙なし。

■インターフェースも充実！

電源コネクターや有線LANポートのほか、USB PD対応USB Type-C、USB Type-A×3、HDMI、ヘッドホンコンボジャックとインターフェースも充実。Wi-Fi 6＆Bluetooth v5.3に対応。

30万円超が20万円台になってる今こそ好機！

ゲーミングノートPCとして性能良好な一台。とは言え、通常は30万円を超える価格に二の足を踏んでしまう人も少なくないはず。そこでこのプライムデー！ 一気に12万円超の値引きが実施されている今こそ、買い時と言えるでしょう。

参考価格：334,799円

現在の価格：208,800円［38％OFF］