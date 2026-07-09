Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第85回
MSI ノートパソコン「Modern A15 AI F2HM」
隙のないAI対応ビジネスノートPCが過去最安値！ NPU内蔵のRyzen 7 250搭載機
2026年07月09日 08時30分更新
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MSIの15.6型ビジネスノートPCが過去最安値
MSIのノートPC「Modern A15 AI F2HM」が過去最安値で販売中。AI対応のビジネスノート仕様でOfficeまで付いて15万円台なら、在宅ワーク用PCの有力候補になるのでは！
MSI Modern A15 AI F2HMの特徴
■Officeが付属＆選択可能！
「Microsoft 365 Personal (24か月版)」が付属します。しかも、「Office Home & Business 2024 永続版」と選択可能な仕様ですので、自分の働き方に合わせてOfficeを選べます！
■AI対応ビジネスノートPCとして優秀なスペック！
CPUがNPU内蔵のRyzen 7 250、グラボはRadeon 780M、メモリ16GB、SSD 512GB。ビジネスシーンでもAIサービスの活用が必須になる昨今、ビジネスノートPCとして優秀なスペックが頼もしい。
■持ち運びも楽々！
今どきのビジネスノートはモバイル性も要求されがち。「Modern A15 AI F2HM」は厚さ2cm、重量約1.6kgだから毎日の持ち運びも苦じゃない。ちなみにバッテリーはアイドル時最大12時間。
「隙のない」ビジネスノートが欲しいなら買い！
スペックはもちろん、15.6型フルHD液晶にマイク内蔵92万画素Webカメラ（プライバシーシャッター付）、有線LAN＋Wi-Fi 6EのWLAN仕様と基本機能も揃ってます。USB PD対応のUSB Type-Cが2つにUSB Type-A、HDMI、オーディオコンボジャックとインターフェースも抜かりなし。おまけにOffice付属。隙のないAI対応ビジネスノートPCを欲しているなら、ズバリ買いでしょう！
参考価格：170,800円
現在の価格：152,800円［11％OFF］
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