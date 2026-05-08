MacBook Neo（256GB）がAmazonで狙い目 公式よりちょっと安い！

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AppleのMacBook Neo シトラス 256GB SSDは、Macの世界に“ようこそ”とやさしく手招きしてくる13インチノートです。Amazonでは、95,768円で販売されています（5月8日現在）。Apple公式の99,800円より4,032円安い。

アルミニウムボディのしっかり感もありつつ、見た目はかなり軽やか。13インチのLiquid Retinaディスプレイは10億色表示、500ニトの明るさに対応し、写真も動画もウェブも「まあ、画面がきれいだと作業のやる気って出るよね」と言いたくなる仕上がりです。

中身はA18 Proチップを搭載し、メール、ブラウズ、ビデオ通話、資料作成といった日常作業をサクサクこなせるのがポイント。Apple Intelligenceにも対応し、文章の要約や書き換えなど、AI機能を自然に使える設計です。

最大16時間駆動のバッテリー、USB-Cポート2つとヘッドフォンジャック、1080p FaceTime HDカメラ、デュアルマイク、サイドファイアリングスピーカーも備え、学校、仕事、動画視聴まで“ふつうに全部やる”ための装備がまとまっています。

MacBook Neo シトラス 256GB SSDの特徴

13インチLiquid Retinaで画面がきれい

13インチのLiquid Retinaディスプレイは10億色表示と500ニトの明るさに対応。写真、動画、ウェブ、資料の文字まで見やすく、作業用にもエンタメ用にも扱いやすい画面です。

A18 ProとApple Intelligenceに対応

A18 Proチップを搭載し、日常作業やAI機能をスムーズに使えるのが魅力。文章の要約や書き換えなど、Apple Intelligenceを活用した作業にも対応します。

カラーがポップで“選ぶ楽しさ”がある

PCは黒か銀だけ、という時代に軽くツッコミを入れてくるような、持ち物として楽しいMacBookです。

まとめ：「とりあえず毎日使う1台」が欲しい人に

おすすめしたいのは、「Macは気になるけど、いきなり高級モデルはちょっと……」という人です。MacBook AirやMacBook Proほどのガチ感ではなく、まずはMacらしい使いやすさ、きれいな画面、iPhoneとの連携、Apple Intelligenceをまとめて味わえるのがMacBook Neoのうまいところ。名前どおり、Mac生活の“新入り”としてかなりちょうどいい立ち位置です。

駅まで、スーパーまで、なんならイベント会場をうろうろする日まで、足元が頼れるだけで体力の消耗感はかなり変わります。雨が降るか微妙な日でも、普通のスニーカー感覚で履けるのはかなりありがたいところ。

学生や新社会人、家族用の共用PC、あるいはWindowsからMacへ乗り換えたい人にも向いています。軽作業中心なら十分に頼れそうで、ビデオ会議も資料作成も動画視聴もこなせるので、「とりあえず毎日使う1台」が欲しい人に刺さるタイプ。

高性能を振り回してドヤるというより、毎日の机の上にすっとなじんで、気づいたらいちばん使っている。そういう“生活密着型Mac”です。