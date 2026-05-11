「MacBook Air（M5）」が公式より7000円以上安い！ 薄くて軽い、AIツールもサクサク動くノートPCの決定版

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MacBook Air M5は、2026年3月に発売したモデルのノートブック。Amazonでは、17万7333円（512GBモデル）から販売されています（5月11日現在）。定価で買うより7400円ほどお得です。

AIツールのために設計されたM5チップを搭載し、飛ぶようなスピードとパワフルな動作を実現。ビジネスシーンから遊びまで用途を選ばず活躍する一品です。

10億色に対応したLiquid Retinaディスプレイは、写真やビデオを細部までくっきり描写。文字もシャープに見えて目が疲れにくいのも特徴。

また、最大18時間フル稼働できる内蔵バッテリーを搭載。一日中触っていても大丈夫な電池の持ちの良さは、ストレスを1つ確実に解消してくれます。それでいて重量はわずか1.23kgと軽量なモデルとなっています。

前世代から9.5倍のパフォーマンス

超高速チップ「M5」は、M1搭載MacBook Airと比較した際に約9.5倍のパフォーマンスをマーク。ChatGPTやLM Studio、Msty Studioなど、AIアプリのために最適化されたM5チップならよりスピーディーに多くのことを実行できます。

1日持ち歩いてもOKなバッテリーの持ち

サイズ感は13.6インチモデルで「縦30.41cm、横21.5cm、厚さ1.13cm」と極薄。重量はわずか1.23kgとカバンにもスポッと入れられる感じでGOOD。なおかつバッテリーも最大18時間持ち、30分で最大50％充電できます。

軽いマシンは意識も軽く

物理的な重量だけでなく動作も“軽い”と評判のMacBook Air M5。今までやったことのなかった動画編集やAIツールにも手を出しやすくなり、作業の効率化が見込めます。

まとめ：重いデバイスに疲れてしまった人へ

おすすめしたいのは、「重いデバイスに疲れた人」です。超パワフルなチップ搭載で動作はサクサク、物理的にも軽量な本モデル。手に入れたならきっとその“軽さ”に驚くことでしょう。

とくにAIツールが隆盛してきている昨今、それに特化したマシンを持っておくと、より快適な生活を送れるかもしれません。ぜひご一考を。