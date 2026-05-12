カバンに1個入れておきたい！ スマホもノートPCも出先で充電できるAnkerの超小型65W充電器

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Anker Nano II 65Wは、2021年7月に発売したUSB-Cの急速充電器です。Amazonでは、4490円で販売されています（5月12日現在）。

最大の特徴は一般的な60W出力充電器に比べ約60％小さく、折りたたみ式プラグのため持ち運びに便利なところです。

充電器は、機種によってはスマホは充電できてもノートPCには使えないことがあります。その点、本機はスマホからノートPCまで幅広く対応しているので、出先でも安心して使えます。

また、PD（USB Power Delivery）対応のため、USB Type-Cケーブルによる高速充電が可能。より早く機器の充電ができるようになっています。

超コンパクト設計

サイズは約「44×42×36mm」と、まさに手のひらサイズ。重量も112gとほどほどで、持ち運びに便利な小型軽量デザインとなっています。

幅広い機器に急速充電可能

本機はPD対応のWindows PCやMacBook、スマートフォンからスマートウォッチ、タブレットなど幅広い機器に対応。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要がなくなるのが嬉しいポイント。出張やリモートワーク、旅行へ持っていくのにぴったりです。

国際的な安全規格に準拠

電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。ちなみにモバイルバッテリーとは異なるため、飛行機への持ち込みも問題ありません。

まとめ：充電器をコンパクトにまとめたい人へ

おすすめしたいのは、「充電器をコンパクトにまとめたい人」です。とにかく小さく持ち運びに便利なので、出先で使うのにオススメ。65W急速充電なのでスピーディーに充電できます。

一点だけ気をつけたいのは1ポートしかないこと。速度が十分なので順番に充電すればいいのですが、多くの機器を同時に充電したい場合は別モデルの「Anker Prime Wall Charger」なども候補になるでしょう。そちらも検討してみてください。