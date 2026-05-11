ローソン×天下一品「こってりMAX」まで来た！こってりメニュー大量投入

ローソンは5月12日より、「天下一品」監修商品を発売します。

こってり天国！ローソン×天下一品

今回の企画では、看板メニューである「こってりスープ」をベースにした商品を中心に、ラーメンや炒飯、おにぎり、即席麺まで幅広いラインアップを展開します。

「こってり」をさらに強化した「こってりMAX」も登場し、店舗の味わいをさまざまな形で楽しめるとしています。

▲天下一品監修 こってりMAXラーメン 745円

※5月12日夕方ごろ発売

鶏と野菜の旨みを重ねたスープで、従来の「こってり」をさらに強化したラーメンです。コクと旨味を追求した仕立てとされています。

▲天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン 697円

※5月12日夕方ごろ発売

「こってりMAX」をベースにしたあんかけ炒飯です。特製からし味噌が付属し、味の変化も楽しめる仕様です。

▲天下一品監修 こってりラーメン 697円

※5月12日夕方ごろ発売

野菜と鶏がらの旨みを重ねたこってりスープが特徴のラーメンです。「食べるスープ」とも表現される濃厚な仕立てで、おにぎりや炒飯とあわせて食べるのもおすすめだとしています。

▲天下一品監修 こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり 214円

鶏がらの旨みをベースにしたごはんに、旨辛のチャーシューマヨネーズを合わせたおにぎりです。辛味噌がアクセントになっています。

▲天下一品監修 こってりスープ仕立ての炒飯おにぎり 203円

こってりスープを使用した炒飯おにぎりです。ニンニクと唐辛子が隠し味として使われています。

▲サンヨー食品 サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 大口径 356円

▲サンヨー食品 サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 ミニカップ 183円

また、5月25日までローソンアプリのクーポンを利用すると、弁当各種が50円引、おにぎり・寿司各種が30円引、調理麺各種が50円引となります。

こってり好き必見！

こってり好きにはたまらないラインアップが一気にそろい、ラーメンだけでなく炒飯やおにぎりでも天下一品の味わいを楽しめる内容となっています。

気軽に試せる商品も多いので、この機会にローソンでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。