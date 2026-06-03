松屋の牛めし・豚めし・カレー30食入りセットが半額以下！ 忙しい日の“飯どうする問題”を冷凍庫で解決

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「松屋 全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」が

Amazonタイムセールに登場！

松屋の定番メニューをまとめた「松屋 全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」が、現在Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格1万3,760円のところ、54％オフの6,280円で販売されており、1食あたりは約209円です。

「松屋 全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」の特徴

Amazon商品ページより

「松屋 全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」は、牛めし（プレミアム仕様）の具、豚めしの具、オリジナルカレーの3種類が各10食ずつ入ったセットです。

「牛めしの具」には甘味料・保存料を使用していないプレミアムたれが使われており、肉とご飯の相性は抜群といいます。

「豚めしの具」はデンマーク産豚肉と品質を選定したタマネギを使用し、国内自社工場でスライスから製造まで行われています。

「松屋オリジナルカレー」は10数種類の香辛料を使用したスパイシーな辛口タイプです。

本商品は電子レンジまたは湯煎で調理可能です。冷凍食品のためマイナス18度以下での保存が必要です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「松屋 全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」が、Amazonタイムセールで1食あたり約209円という割引価格になっています。

牛めし、豚めし、カレーをまとめてストックできるので、日常使いの冷凍食品として活用しやすいセットとなっています。現在開催中のAmazonタイムセールで、確保しておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。