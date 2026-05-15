生サーモン110円！くら寿司“ギネス記録記念”で人気ネタ大放出

くら寿司は5月15日より、「ギネス世界記録達成記念」フェアを期間・数量限定で開催します。

今回のフェアは、回転レーンで商品を提供する店舗数が世界No.1としてギネス世界記録に認定されたことを受けた企画です。

特別価格で提供される生サーモンをはじめ、天然本まぐろや本ずわいがになどのネタ、さらにサイドメニューや熟成シリーズまで幅広いラインアップが用意されています。

冷凍しない“生”サーモンが110円！

▲生サーモン（一貫） 110円

厳選したアトランティックサーモンを空輸し、一度も冷凍加工を行わないネタを使用しています。やわらかく、とろっとした食感が特徴とされています。

カニ、ウニなど豪華ネタが集結！

▲国産天然本まぐろねぎまぐろ 280円

天然本まぐろを使用したねぎまぐろで、粗くたたく加工により、なめらかな舌触りの中にマグロの旨みを感じられるとされています。

▲本ずわいがに二種盛り 380円

本ずわいがにの開きとかに身の2種を一皿で食べ比べできるメニューです。水揚げ後すぐに茹でることで、旨みを逃がさない製法を採用しています。

▲濃厚うに（一貫） 230円

▲「仙台名物」牛タン焼き（一貫） 280円

▲寿司屋のビビンバ 200円

▲超熟成 太刀魚（一貫） 115円

ギネス記録記念フェアで人気ネタを大放出

くら寿司が、「回転寿司 店舗数 世界No.1」としてギネス世界記録に正式認定されたことを記念したフェアがスタートします。目玉は空輸された生サーモンで、特別価格110円で食べられるチャンスとなっています。

本ずわいがにやうに、牛タンなど特別感のある商品や、「寿司屋のビビンバ」といった変わり種まで幅広いメニューがそろっています。期間限定の展開となるため、このタイミングで気になるネタを試してみては？

※価格は税込み表記です。