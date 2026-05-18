松のや、贅沢サイズ「丸太ヒレかつ」投入！ 厚くてサクサク、丸太のよう

とんかつチェーン「松のや」は5月20日15時より、「国産雪国育ち丸太ヒレかつ」を販売します。

「国産雪国育ち丸太ヒレかつ」

希少なヒレを贅沢に！

豚のヒレ肉を、丸太のような形状で厚く切り出したヒレかつメニューです。

▲国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食 1090円

北の大地が育んだ豚肉「国産雪国育ち」の希少部位であるヒレ肉を、贅沢に厚みのある形状で切り出し、特製のパン粉でサクッと仕上げたヒレかつが主役。丸太ヒレかつは、やわらかさとジューシーさ、脂の旨みが調和した味わいが特徴といいます。



海老フライやロースかつと組み合わせた定食のほか、ボリューム感のあるダブル定食、かつ丼など、複数のバリエーションをラインアップします。

定食には、肉の甘みを最大限に引き立てるという「紅塩」付きで提供します。

“丸太”好きな人には待望のメニュー

厚みのあるヒレ肉を丸太状に切り出した見た目と、サクサクの衣の組み合わせは、普段のとんかつとは違った特別感がありますね。



松のやではこれまでにも、丸太ヒレかつを期間限定メニューで何度か発売してきました。ファンの人も、まだ食べたことがない人も、この機会に店舗で新しいヒレかつのスタイルを試してみてはいかがでしょうか！

※価格は税込み表記です。