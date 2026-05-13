松屋×松のやの本気「うまトマロースかつ」国産豚ver.本日スタート

松屋フーズのとんかつ業態「松のや」は、「国産雪国育ちうまトマロースかつ」各種を5月13日15時より発売します。

系列の牛めしチェーンの「松屋」とコラボしたメニュー。松屋にて不動の人気を誇る「うまトマハンバーグ」（通称うまトマ）をロースかつにアレンジした一品です。



4月29日発売の「うまトマ大麦豚ロースかつ定食」（5月5日終売）、5月6日発売の「うまトマロースかつ定食 」に続く第3弾。



▲“国産雪国育ち”うまトマロースかつ定食

1090円（単品890円）



「国産雪国育ちロースかつ」は、国産豚をサクッと揚げたかつメニュー。国産豚ならではのキメ細やかさや甘みのある味わい、やわらかさを特徴としています。



今回は松屋のうまトマででお馴染みの、にんにくがガツンと効いた特製うまトマソースをあわせることで、一口ごとに溢れる旨味と香りに食欲がそそられる一品に仕上げたとのことです。

▲“国産雪国育ち”チーズうまトマロースかつ定食

1290円（単品1090円）

チーズをトッピングした「“国産雪国育ち”チーズうまトマロースかつ定食」も販売されます。



販売は2週間限定で、5月27日までとなります。



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（※文中の価格はすべて税込）