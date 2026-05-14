ファミマの「キンパ」、そんなに売れてたの!? 1ヵ月144万食ヒットで新作も

ファミリーマートは5月12日から、「キンパ ツナキムチ」を北海道を除く全国の店舗で販売しています。

ファミマのキンパ、約1ヵ月で144万食ヒット

同シリーズは発売から約1ヶ月で累計144万食を突破しており、野菜とたんぱく質が摂れるヘルシーな仕立てであることや、手軽さや具材のボリューム感などを背景に支持を集めているといいます。

今回、韓国でも「チャムチ（ツナ）キンパ」として知られるツナキンパに、王道の組み合わせであるキムチを合わせた「キンパ ツナキムチ」が新登場します。

▲キンパ ツナキムチ 398円

ツナとキムチを組み合わせたキンパで、ピリッとしたキムチの味わいとツナの旨みが相性抜群としています。

錦糸たまご・人参・カニカマ・きゅうりも使用しており、具材感たっぷりの食感が特徴です。

気になるヒットシリーズを試してみては

ツナとキムチを組み合わせた、ピリ辛のキンパが登場します。野菜とタンパク質が摂れる上に、カット済みでそのまま食べられる手軽さもうれしいですね。

気になるヒットシリーズ。この機会に店舗でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。