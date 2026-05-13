大エビ2尾がドーン！金目鯛入り、さん天初夏天丼ボリュームばっちりで登場

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は、「金目鯛とほたるいかフェア」を5月14日から、開催します。初夏の食材を使った天丼や定食、そばなどを期間限定で展開します。

旬のごちそう「金目鯛とほたるいかフェア」

さん天は関西を中心に展開する天丼チェーン。今回のフェアでは、金目鯛やほたるいかに加え、そら豆や新玉ねぎなど旬の食材を組み合わせたメニューをラインアップします。

▲大海老・金目鯛・ほたるいかの初夏天丼 1190円

目玉は大海老2本を盛り付けたボリュームのある「大海老・金目鯛・ほたるいかの初夏天丼」です。金目鯛・ほたるいか・大海老と3種の魚介のほか、そら豆と新玉ねぎのかき揚げも入っています。

金目鯛の天ぷらは、ふっくらとした食感と旨みが特徴だとしています。ほたるいかの天ぷらは、サクサクの衣と濃厚な味を楽しめるといいます。

▲そら豆と玉ねぎのかき揚げそば・うどん 750円

さらに、麺もののメニューも用意。こちらは、そら豆と新玉ねぎのかき揚げをのせたそば・うどんで、野菜の食感や甘みが特徴だとしています。



ほかにも、天丼や定食、盛り合わせなど複数の形で提供し、幅を広い食べ方が楽しめます。

・金目鯛とほたるいかの初夏天丼 990円

・金目鯛とほたるいかの初夏天ぷら定食 1290円

・金目鯛とほたるいかの初夏天ぷら盛合せ 890円

・大海老・金目鯛・ほたるいかの初夏天ぷら定食 1490円

・大海老・金目鯛・ほたるいかの初夏天ぷら盛合せ 1090円

初夏の食材が集結！

季節感のある魚介と野菜の両方を一度に楽しめるラインアップが登場します。天丼や定食など選択肢も多く、その日の気分で選べる点も魅力です。

こちらの販売は6月17日までとなっています。季節限定の食材を手軽に楽しめる内容なので、少し贅沢な気分で食事をしたいときに足を運んではいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。