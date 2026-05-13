ヤバイのきた！うなぎ祭りで1kgの爆盛丼、本日スタート

うな丼をチェーン「名代 宇奈とと」は創業25周年を記念した「爆盛うなぎ祭り」を開催中。
本日5月13日より、新ラインアップとして「鰻とだし巻き玉子丼」シリーズを期間限定で販売します。
「鰻とだし巻き玉子丼」は、炭火で焼き上げた鰻とだし巻き玉子を組み合わせたメニューです。ダブル丼、鬼盛、神盛、悪魔盛の4段階のボリュームを用意。
最重量の悪魔盛は、宇奈ととの歴史の中でも“最大級”のボリュームをうたいます。
・鰻とだし巻き玉子のダブル丼 1300円
うな丼ダブルにだし巻き玉子を加えたメニューです。比較的シンプルながらもボリューム感のある一品としています。
・鰻とだし巻き玉子丼 鬼盛 1600円
蒲焼2枚に加えて刻み鰻を追加しています。既存のダブル丼よりもボリュームを高めた内容としています。
・鰻とだし巻き玉子丼 神盛 1980円
蒲焼2枚の上に刻み鰻を加えたメニューです。器いっぱいに鰻を盛り付けた仕様で、だし巻き玉子と組み合わせています。
・鰻とだし巻き玉子丼 悪魔盛 2980円
鰻をまるごと一尾使用し、だし巻き玉子一本をのせたメニューです。総重量1kg超えとされるボリュームで、今回の企画の中心となる構成です。
いずれも期間限定です。
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※価格は税込み表記です。
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