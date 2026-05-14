「サーターアンダギー」「肉巻きチーズ」食べ放題！安安でめんそーれ沖縄フェア

七輪焼肉 安安は5月15日～6月30日の期間、関東の全店舗で「沖縄フェア」を開催します。

安安関東店舗で「沖縄フェア」

肉巻きチーズやサーターアンダギーも食べ放題！

沖縄エリアの店舗で提供されている人気メニューや、沖縄の定番料理、スイーツやドリンクまで幅広くそろえた内容となっています。焼肉とあわせて沖縄の味を楽しめる構成です。

フェアメニューの多くは、通常の食べ放題コース（大満足コース・安安コース・DXコース）でも選択可能となっており、追加料金を気にせず利用できます。

▲肉巻きチーズ

食べ放題： 大満足コース／安安コース／DXコース 対象

（単品の場合319円）

豚肉でチーズを巻いたメニューで、沖縄の店舗で人気がある一品とされています。

▲やわらか安安ホルモン 495円

食べ放題： 安安コース／DXコース 対象

（単品の場合 495円）

ボイル済みの豚直腸を使用し、七輪で焼き上げることで香ばしさと旨味が広がるといいます。

その他、沖縄の定番おつまみ「ミミガー」や、つるっとした「沖縄もずくキムチ」、焼肉の締めにおすすめという「とま玉スープ」、黒糖のコクが感じられるという「黒糖サーターアンダギー」なども用意されます。

▲黒糖サーターアンダギー＜ホイップクリーム添え＞

食べ放題： DXコース 対象

（単品の場合 319円）

▲ミミガー 352円

▲沖縄キムチ＜もずく 352円

▲とま玉スープ（ハーフ） 462円

▲石垣パインサワー 429円

関東で沖縄グルメを楽しめる！

焼肉だけでなく、沖縄らしい料理やスイーツ、ドリンクを組み合わせて楽しめる内容となっています。一部のメニューは食べ放題コースで楽しめるのもうれしいですね。

この機会に店舗で、沖縄旅行気分を味わってみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。