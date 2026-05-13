162円→110円！吉野家“トッピング祭”スタート　ちょい足しがはかどる

吉野家は5月14日11時から5月28日15時までの期間、全国の店舗で「トッピング祭」を開催します。人気トッピング6種類を110円で提供します。
162円→110円に。トッピング祭り！
明太高菜マヨ・鬼おろしポン酢・クワトロチーズ・キムチ・ねぎ玉子・ねぎラー油の6種類を対象に、通常162円のところ期間中は110円で提供します。持ち帰りは通常159円のところ108円になります。
牛丼をはじめ、定食や丼、油そばなどにトッピングを組み合わせられる点が特徴です。複数のトッピングを選ぶことで、好みに合わせたカスタマイズができます。
なおトッピングの「明太高菜マヨ」は新登場。
▲明太高菜マヨ
明太高菜マヨは、高菜の食感と昆布の風味をきかせた明太子にマヨソースのコクを組み合わせたトッピングです。牛丼をはじめとした各種メニューに加えることで味の変化を楽しめるといいます。
■トッピング祭 概要
期間：5月14日11時～5月28日15時
内容：明太高菜マヨ・鬼おろしポン酢・クワトロチーズ・キムチ・ねぎ玉子・ねぎラー油を各110円で販売
※ねぎ玉子からねぎ半熟玉子へ変更可能
※テイクアウト予約のウェブ決済およびデリバリーは対象外
牛丼をお得にカスタマイズできる！
人気トッピング6種類が110円となるうれしいキャンペーンが5月14日からスタートします。
複数のトッピングを組み合わせることで、自分好みの一杯にカスタマイズできるので、楽しみ方が広がります。
なお同時に、魯肉牛丼と魯肉黒カレーは、本体価格から48円引きで提供し、店内は608円、持ち帰りは597円となります。
この機会に店舗に立ち寄り、いつもとは違う一杯を試してみては？
※価格は税込み表記です。
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