162円→110円！吉野家“トッピング祭”スタート　ちょい足しがはかどる

吉野家は5月14日11時から5月28日15時までの期間、全国の店舗で「トッピング祭」を開催します。人気トッピング6種類を110円で提供します。

162円→110円に。トッピング祭り！

明太高菜マヨ・鬼おろしポン酢・クワトロチーズ・キムチ・ねぎ玉子・ねぎラー油の6種類を対象に、通常162円のところ期間中は110円で提供します。持ち帰りは通常159円のところ108円になります。

牛丼をはじめ、定食や丼、油そばなどにトッピングを組み合わせられる点が特徴です。複数のトッピングを選ぶことで、好みに合わせたカスタマイズができます。



なおトッピングの「明太高菜マヨ」は新登場。

▲明太高菜マヨ

明太高菜マヨは、高菜の食感と昆布の風味をきかせた明太子にマヨソースのコクを組み合わせたトッピングです。牛丼をはじめとした各種メニューに加えることで味の変化を楽しめるといいます。

■トッピング祭 概要

期間：5月14日11時～5月28日15時

内容：明太高菜マヨ・鬼おろしポン酢・クワトロチーズ・キムチ・ねぎ玉子・ねぎラー油を各110円で販売

※ねぎ玉子からねぎ半熟玉子へ変更可能

※テイクアウト予約のウェブ決済およびデリバリーは対象外

牛丼をお得にカスタマイズできる！

人気トッピング6種類が110円となるうれしいキャンペーンが5月14日からスタートします。



複数のトッピングを組み合わせることで、自分好みの一杯にカスタマイズできるので、楽しみ方が広がります。



なお同時に、魯肉牛丼と魯肉黒カレーは、本体価格から48円引きで提供し、店内は608円、持ち帰りは597円となります。

この機会に店舗に立ち寄り、いつもとは違う一杯を試してみては？

※価格は税込み表記です。