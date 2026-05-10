人気の「牛たん食べ放題」が復活！夜はお寿司も食べ放題でサイコー！

しゃぶしゃぶ食べ放題の「しゃぶ葉」は5月14日より、「初夏の牛たんフェア」を期間限定で開催します。

昨年約671万皿売れた！「牛たん食べ放題」復活

人気企画「牛たん食べ放題」が、今年も復活します。昨年は累計提供数約671万皿を記録した人気フェアです。

コースは、「牛たん 食べ放題コース」と、「牛たん＆国産牛 食べ放題コース」の2種類を用意。

該当コースでは、食感にこだわり、世界中から厳選した牛たんを食べ放題で提供。しゃぶしゃぶすることで、さっぱりと楽しめるといいます。



■「レモンハーブだし」や「牛テールだし」で楽しめる

また、しゃぶしゃぶのスープは好みに合わせて選択可能。おすすめは「レモンハーブだし」で、鶏がらスープにレモン果汁を加え、さらに柑橘系の爽やかな香りが特徴の“コブミカンの葉”を合わせた、牛たんと相性の良いだしだそうです。

さらに、本フェアに合わせて開発された「牛テールだし」も登場。牛テールの白湯スープと野菜のだしを合わせた、やさしいだし感とコクのある旨みが特徴で、胡椒の香りとすっきりとした味わいが楽しめるとしています。

加えて、毎年好評という塩だれをリニューアルした「瀬戸内塩レモンだれ」も登場。まろやかな塩味とレモンのやさしい酸味で、牛たんのおいしさを引き立てるとしています。



■「赤城山麓豚」も食べ放題

今回のフェアにあわせて、群馬県赤城山の自然の中で育てられた「赤城山麓豚」も食べ放題に追加。あっさりとした脂身と、きめ細やかな舌ざわりが特長の豚肉で、牛たんと一緒に楽しめます。

また、食べ放題コースでは、牛・豚・鶏なども食べ放題で提供。さらに、ディナー限定で寿司も食べ放題で楽しめます。

【初夏の牛たんフェア 概要】

対象期間：5月14日～7月中旬（予定）

販売店舗：しゃぶ葉全店

※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店はメニューが一部異なります

対象コース：牛たん 食べ放題コース ／ 牛たん＆国産牛 食べ放題コース

料金：

牛たん 食べ放題コース 平日ランチ3519円～、平日ディナー4179円～

牛たん＆国産牛 食べ放題コース 平日ランチ4069円～、平日ディナー4729円～

※60歳以上は550円引き、小学生は1099円、幼児無料

※土日祝日は上記価格より＋220円、一部の都心価格店舗では＋330円

今年の牛たん食べ放題はレモンづくし！

牛たん食べ放題に加えて、レモンの風味や新しいだしが組み合わさることで、これまでとは少し違った楽しみ方ができそうな内容です。さっぱりした味わいを求める時期にぴったりの味わいですね。

期間限定のフェアなので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。