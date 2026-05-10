500円ラーメン餃子セットも！幸楽苑、3日間限ワンコイン“ブラック”フェア

ラーメンチェーン「幸楽苑」は5月16日～18日の3日間限定で「郡山ブラックフェア」を開催します。
5月16日～18日「郡山ブラックフェア」
幸楽苑の本社がある福島県のご当地ラーメンとして知られる「郡山ブラック」を、ワンコイン価格で提供するフェアです。
期間中は、「郡山ブラック」と「郡山ブラック素らーめん餃子セット」の2品を、いずれも500円で販売します。
▲郡山ブラック 500円
郡山市のご当地ラーメン「郡山ブラック」は、黒いスープが特徴の醤油ラーメンです。
幸楽苑では、熟成させたたまり醤油を使用し、見た目のインパクトに反して、煮干しや鰹、昆布の和風だしを合わせることで、あっさりとした口当たりと、旨みやコクを感じられるよう仕上げたといいます。
▲郡山ブラック素らーめん餃子セット 500円
「郡山ブラック」と餃子を組み合わせたセットメニューです。フェア期間中は単品と同様に特別価格で提供します。
黒すぎるご当地ラーメンが全国で500円！
なお、「郡山ブラック」は、地域で受け継がれてきた食文化として評価され、令和5年に文化庁が選定する「100年フード」に認定されています。見た目のインパクトが強い一杯ですが、実際はあっさりしたコクのある味わいとされていて、そのギャップも含めて気になる一品です。
今回のフェアは、3日間限定で「郡山ブラック」単品だけでなく餃子セットまでワンコインという、うれしい内容です。まだ食べたことがないという人も、このタイミングで一度体験してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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