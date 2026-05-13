うわ、おいしそ！コメダ×クランキー初コラボ　サクサクシロノワール登場

コメダ珈琲店は5月14日から、ロッテのチョコレート「クランキー」とのコラボ商品「シロノワール CRUNKY」「ジェリコ CRUNKY」を数量限定で販売します。
コメダ×クランキー初コラボ！
サクサクのチョコが楽しめる
コメダ珈琲店とロッテのクランキーは今回初のコラボレーション。クランキーの特徴であるサクサクとした食感とチョコレートの甘さを、コメダの定番メニューであるシロノワールとジェリコに取り入れた2商品を展開します。
▲シロノワール CRUNKY 980円～1040円／ミニサイズ780円～840円
あたたかいデニッシュの間に、チョコスプレッドとサクサク食感のチョコパフを挟んでいます。
ソフトクリームの上にもチョコパフとフィアンティーヌをトッピングした一品で、どの部分から食べてもサクサクとした食感が広がるといいます。
チョコソースの甘さとソフトクリームの組み合わせにより、クランキーをイメージした味わいが楽しめるといいます。
▲ジェリコ CRUNKY 710円～950円
コーヒージェリーとチョコパフを組み合わせたデザートドリンクです。
コーヒージェリーの下とホイップの上にチョコパフを使用し、飲み始めから食感の違いを感じられるといいます。コーヒージェリーのほろ苦さとチョコの甘さを重ねた仕上がりです。
飲んでも食べてもサクサク！
▲ロッテのチョコレート「クランキー」
クランキーのサクサク食感とチョコレートの甘さを、シロノワールやジェリコで楽しめるコラボ商品が登場します。
開発にあたっては、クランキーの特長でもある心地よいサクサク食感の再現に、特にこだわったそうです。
こちらの販売は7月初旬までの期間限定なので、お見逃しなく！
※価格は税込み表記です。
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