うわ、おいしそ！コメダ×クランキー初コラボ　サクサクシロノワール登場

コメダ珈琲店は5月14日から、ロッテのチョコレート「クランキー」とのコラボ商品「シロノワール CRUNKY」「ジェリコ CRUNKY」を数量限定で販売します。

コメダ×クランキー初コラボ！

サクサクのチョコが楽しめる

コメダ珈琲店とロッテのクランキーは今回初のコラボレーション。クランキーの特徴であるサクサクとした食感とチョコレートの甘さを、コメダの定番メニューであるシロノワールとジェリコに取り入れた2商品を展開します。

▲シロノワール CRUNKY 980円～1040円／ミニサイズ780円～840円

あたたかいデニッシュの間に、チョコスプレッドとサクサク食感のチョコパフを挟んでいます。

ソフトクリームの上にもチョコパフとフィアンティーヌをトッピングした一品で、どの部分から食べてもサクサクとした食感が広がるといいます。

チョコソースの甘さとソフトクリームの組み合わせにより、クランキーをイメージした味わいが楽しめるといいます。

▲ジェリコ CRUNKY 710円～950円

コーヒージェリーとチョコパフを組み合わせたデザートドリンクです。

コーヒージェリーの下とホイップの上にチョコパフを使用し、飲み始めから食感の違いを感じられるといいます。コーヒージェリーのほろ苦さとチョコの甘さを重ねた仕上がりです。

飲んでも食べてもサクサク！

▲ロッテのチョコレート「クランキー」

クランキーのサクサク食感とチョコレートの甘さを、シロノワールやジェリコで楽しめるコラボ商品が登場します。

開発にあたっては、クランキーの特長でもある心地よいサクサク食感の再現に、特にこだわったそうです。

こちらの販売は7月初旬までの期間限定なので、お見逃しなく！

※価格は税込み表記です。