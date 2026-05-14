【本日】牛たん食べ放題がスタート！昨年約671万皿売れた人気企画

しゃぶしゃぶ食べ放題の「しゃぶ葉」は、「初夏の牛たんフェア」をとして「牛たん食べ放題」を本日5月14日より期間限定で提供します。



「牛たん食べ放題」は昨年は累計提供数約671万皿を記録した人気企画で、今年も復活の運びとなりました。

「牛たん 食べ放題コース」と、「牛たん＆国産牛 食べ放題コース」の2種類が用意されます。

食感にこだわり、世界中から厳選した牛たんを食べ放題で提供。しゃぶしゃぶすることで、さっぱりと楽しめるといいます。

今回のフェアにあわせて、群馬県赤城山の自然の中で育てられた「赤城山麓豚」も食べ放題に追加。あっさりとした脂身と、きめ細やかな舌ざわりが特長の豚肉で、牛たんと一緒に楽しめます。

また、食べ放題コースでは、牛・豚・鶏なども食べ放題で提供。さらに、ディナー限定で寿司も食べ放題で楽しめます。

【初夏の牛たんフェア 概要】

対象期間：5月14日～7月中旬（予定）

販売店舗：しゃぶ葉全店

※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店はメニューが一部異なります

対象コース：牛たん 食べ放題コース ／ 牛たん＆国産牛 食べ放題コース

料金：

牛たん 食べ放題コース 平日ランチ3519円～、平日ディナー4179円～

牛たん＆国産牛 食べ放題コース 平日ランチ4069円～、平日ディナー4729円～

※60歳以上は550円引き、小学生は1099円、幼児無料

※土日祝日は上記価格より＋220円、一部の都心価格店舗では＋330円



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※価格は税込み表記です。