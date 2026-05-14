スクウェア・エニックスは5月14日、位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」（以下、ドラクエウォーク）にて、新たなふくびき「若き宿王リッカ装備」を開催。新技の見た目が、ガンダムの「コロニー落とし」のようだと話題を呼んでいる。

EX系統の新装備「宿王の看板」から繰り出されるメインスキル「リッカの宿屋落とし」は、敵全体に1000～1800％の体技ダメージを与える範囲攻撃技。相手の良い状態変化を2つ《反転》させる効果と、味方全体のHPを回復する効果もある。

発動すると最高の笑顔でキメラの翼を放り投げ、宿屋ごと空へ飛びあがる。そのまま敵の真上に現れ、さながら「機動戦士ガンダム」に出てくるコロニー落としのような演出で豪快に地面へ激突し、敵に大ダメージを与える、という演出だ。

じつはこの演出、アーケードゲーム「ドラゴンクエスト モンスターバトルロード」の宿王リッカの演出をオマージュしたもの。当時を知るユーザーからは「完全にアレ」「またバトルロードやりてぇなぁ」と懐かしむ声も。

5月27日に「ドラクエの日」を控えたこのタイミングで、ファンが引きたくなるようなふくびき（ガチャ）を実装してきた「ドラクエウォーク」。ジェムを温存するべきか引くべきか、悩ましい日々が始まる。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストウォーク

ジャンル：位置情報RPG

配信：スクウェア・エニックス

開発：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2019年9月12日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

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