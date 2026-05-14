「ドラクエウォーク」新技、完全に“コロニー落とし”と話題に ドラクエの日前になんて物をお出しになられるのか…！
スクウェア・エニックスは5月14日、位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」（以下、ドラクエウォーク）にて、新たなふくびき「若き宿王リッカ装備」を開催。新技の見た目が、ガンダムの「コロニー落とし」のようだと話題を呼んでいる。
EX系統の新装備「宿王の看板」から繰り出されるメインスキル「リッカの宿屋落とし」は、敵全体に1000～1800％の体技ダメージを与える範囲攻撃技。相手の良い状態変化を2つ《反転》させる効果と、味方全体のHPを回復する効果もある。
発動すると最高の笑顔でキメラの翼を放り投げ、宿屋ごと空へ飛びあがる。そのまま敵の真上に現れ、さながら「機動戦士ガンダム」に出てくるコロニー落としのような演出で豪快に地面へ激突し、敵に大ダメージを与える、という演出だ。
じつはこの演出、アーケードゲーム「ドラゴンクエスト モンスターバトルロード」の宿王リッカの演出をオマージュしたもの。当時を知るユーザーからは「完全にアレ」「またバトルロードやりてぇなぁ」と懐かしむ声も。
【速報】リッカ、またも宿屋を吹き飛ばし攻撃手段に— GLOW@DQW (@GLOW_DQ) May 13, 2026
恐らく元ネタはこれ。
バトルロードやりてぇなぁ#ドラクエウォーク#モンスターバトルロードpic.twitter.com/8E6kz6LwId
5月27日に「ドラクエの日」を控えたこのタイミングで、ファンが引きたくなるようなふくびき（ガチャ）を実装してきた「ドラクエウォーク」。ジェムを温存するべきか引くべきか、悩ましい日々が始まる。
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストウォーク
ジャンル：位置情報RPG
配信：スクウェア・エニックス
開発：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2019年9月12日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります