3万円引きで16万円台。Dellのペン付き2-in-1、1TBの余裕とAIを備えた14型ノートが15％オフ

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【Amazonタイムセール】Dell ノートパソコン「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255（CCL74P-FHA）」をチェック！

Dellのノートパソコン「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255（CCL74P-FHA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格199,800円のところ、15％オフの169,800円で販売中。

安さ重視で選ぶとスペック不足に泣き、盛りすぎると価格が跳ね上がる。Dellの「Dell 14 Plus 2-in-1」は、16GBメモリと1TB SSDを備えたバランス型の構成。いまはタイムセールで3万円引きの16万円台。

①360度回転2-in-1＋アクティブペン付属

360度回転する2-in-1タイプで、ノートPCとしてだけでなく、画面を倒してタブレットのようにも使える。Dell アクティブ ペン（PN5122W）も付属しているので、メモや手書き入力を別途ペン探しから始めなくていい。

②Type-C給電対応、HDMIとUSB-Aも備える

USB Type-Cは2基あり、どちらも電源供給とDisplayPortに対応。USB Type-A、HDMI 1.4、ユニバーサルオーディオジャックも用意されている。

③翌営業日対応オンサイト出張修理付き

1年間の翌営業日対応オンサイト出張修理サービスが付く。故障時に専門スタッフが訪問する仕組みで、全国対応（一部島嶼部などを除く）とされている。HDD返却不要サービスも含まれている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 7 350

【メモリ】16GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】14インチ（1920×1200）タッチ対応

【重量】約1.59kg

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