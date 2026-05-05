Amazonセール情報大紹介！ 第1719回
3万円引きで16万円台。Dellのペン付き2-in-1、1TBの余裕とAIを備えた14型ノートが15％オフ
2026年05月05日 09時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell ノートパソコン「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255（CCL74P-FHA）」をチェック！
Dellのノートパソコン「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255（CCL74P-FHA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格199,800円のところ、15％オフの169,800円で販売中。
安さ重視で選ぶとスペック不足に泣き、盛りすぎると価格が跳ね上がる。Dellの「Dell 14 Plus 2-in-1」は、16GBメモリと1TB SSDを備えたバランス型の構成。いまはタイムセールで3万円引きの16万円台。
①360度回転2-in-1＋アクティブペン付属
360度回転する2-in-1タイプで、ノートPCとしてだけでなく、画面を倒してタブレットのようにも使える。Dell アクティブ ペン（PN5122W）も付属しているので、メモや手書き入力を別途ペン探しから始めなくていい。
②Type-C給電対応、HDMIとUSB-Aも備える
USB Type-Cは2基あり、どちらも電源供給とDisplayPortに対応。USB Type-A、HDMI 1.4、ユニバーサルオーディオジャックも用意されている。
③翌営業日対応オンサイト出張修理付き
1年間の翌営業日対応オンサイト出張修理サービスが付く。故障時に専門スタッフが訪問する仕組みで、全国対応（一部島嶼部などを除く）とされている。HDD返却不要サービスも含まれている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 7 350
【メモリ】16GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】14インチ（1920×1200）タッチ対応
【重量】約1.59kg
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間中、エントリーして合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。
付与されるポイントは2026年7月31日まで使える期間限定ポイントです。参加には事前のエントリーが必要ですので、お忘れなく！
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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