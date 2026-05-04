Amazonセール情報大紹介！ 第1718回
「えっ、分かれるの？」“壁”を置き場に変える。分離型スピーカーが28％オフ
2026年05月04日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】リズム（RHYTHM）Bluetoothスピーカー「MAGSPEAKER DUO」をチェック！
リズム（RHYTHM）のBluetoothスピーカー「MAGSPEAKER DUO」がAmazonで割引対象。参考価格14,364円のところ、28％オフの10,364円で販売中。
スピーカーが2つに分かれる。ここまではまだ分かる。だが、これはさらに壁に貼り付けて使える。リズム（RHYTHM）の「MAGSPEAKER DUO」は、置く場所を探すのではなく、壁そのものを置き場に変えてしまうスピーカーだ。
①“2つ”のスピーカーで広がりのある音
MAGSPEAKER DUOは、スピーカー2個と充電スタンドのセット。1台の箱から音を出すのではなく、2つのスピーカーを離して置ける。距離や位置を調整しながら、聞く場所に合わせて配置を変えられる。
②置く場所がない？じゃあ壁でいい
スピーカー底面にはマグネットを搭載している。充電スタンドにカチッと付けて充電できるほか、マグネットが付く壁や冷蔵庫などにも貼り付けられる。机や棚を使わずに設置できる。
③水回りでもそのまま使える
本体はIP67相当の防塵・防水に対応。充電スタンドもIPX5相当なので、水がかかりやすい場所でも扱いやすい。連続再生は約20.5時間、充電時間は約2.5時間。USB Type-Cで充電でき、スピーカー2個と充電スタンド、USBケーブルが付属する。
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