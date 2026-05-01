コナミデジタルエンタテインメントは4月30日、同社のサッカーゲーム「eFootball」シリーズ30周年を記念して、TVアニメ「NARUTO-ナルト- 疾風伝」とのコラボレーションを行うと告知した。

対象のゲームは「eFootball」、「eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS」（ウイコレ）、「Ｊリーグクラブチャンピオンシップ」（Ｊクラ）の3タイトルとなる。

発表と同時に公開された記念トレーラーでは、NARUTOのキャラと一緒に光り輝くシュートを放つノリノリな選手たちの姿も。ユーザーからは「ネイマールはナルトだった？？」「サッカー場壊すなｗ」「選手が楽しそうで何より」「エイプリルフールは先月ですよ」「どういうことだってばよ？」「これは過去最大級の衝撃コラボ」と、驚きや笑いなどさまざまな反応が寄せられていた。

「eFootball」では「うずまきナルト」とコラボしたネイマール選手などが登場。ゲーム内イベントをクリアすることでコラボ選手を獲得できる。一部の選手はゴールを決めるとキャラクターが出現する特別なゴールパフォーマンスを披露する。

「ウイコレ」では特別な「マルセロ」の★5カードをプレゼント。ログインするだけでプレミアムボール×250個がもらえるほか、コラボイベントで限定カードが手に入る。開催は5月7日から。

「Ｊクラ」では選手カードを強化できる限定アイテムが日替わりで手に入る。メダルを集めるとできる特別なガチャも用意。イベントはアニメの物語を追体験できるものだという。開催は5月11日からの予定だ。

コラボを記念して、ネイマール選手やレヴァンドフスキ選手をはじめとする、世界的スター選手の直筆サイン入り「イーフト額当て」をプレゼント。詳しくは「eFootball」公式Xを参照してほしい。応募期間は5月14日10時59分まで。

■プレゼント内容

●ネイマール選手 サイン入り額当て：3名

●AC ミラン所属選手（アレクシス サーレマーケルス選手、クリスティアン プリシッチ選手、ルカ モドリッチ選手、ラファエル レオン選手）サイン入り額当て：4名

●ロベルト レヴァンドフスキ選手 サイン入り額当て：1名

●ピエール エメリク オーバメヤング選手 サイン入り額当て：1名

●マルセロ選手 サイン入り額当て：1名

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