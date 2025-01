コナミデジタルエンタテインメントは1月23日、iOS/Android向けサッカーゲーム『eFootball™ウイコレ CHAMPION SQUADS』(以下、ウイコレ)について、リアルイベントへのエントリーを開始したと発表。リアルイベントは、2025年3月8日にesports 銀座 studio(東京・銀座)で開催予定だ。

本イベントは、『ウイコレ』の国内初の公式リアルイベント。レベルに関係なく『ウイコレ』プレイヤーであればエントリー可能で、当日は、2024年12月に「チーフ・ウイコレ・オフィサー」に就任した、くりぃむしちゅーの有田哲平さん、アンタッチャブルの山崎弘也さんも参加予定。

また、今回のイベント開催にあわせて、人気選手を1名もらえる「ブラックセレクションチケット」を配布中。イベントで開催される大会に向けてお気に入りの選手を獲得して、自分のスカッドを強化しよう。『ウイコレ』プレイヤー同士の熱い生対戦が楽しめる本イベントに、ぜひエントリーしてみてはいかがだろうか。

■大会概要

「チーフ・ウイコレ・オフィサー」の有田さん・山崎さんも熱望していた、国内初の『ウイコレ』公式リアルイベントの開催が決定。当日は有田さん・山崎さんも決勝トーナメントから参戦する大会「ファントーナメント」や、有田さん・山崎さんとのトークセッションなどの企画も予定している。『ウイコレ』のゲームレベルに関係なく楽しめる。

・日時:2025年3月8日10時30分~17時

・場所:esports 銀座 studio

(東京都中央区銀座一丁目11番1号コナミクリエイティブセンター銀座)

・エントリー方法:『eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS』アプリ内の応募フォームより応募。

・エントリー期間:2025年1月23日~2月5日23時59分まで

『ウイコレ』公式サイト:https://www.konami.com/wepes/mobile/wecc/ja/page/event_2025_03

今からゲームを始めても遅くない! スカッドを強化できるゲーム内キャンペーンも開催中

ブラックセレクションチケット プレゼント!

2024年12月に公開した『ウイコレ』開発チームとの対談で、「チーフ・ウイコレ・オフィサー」の有田さん・山崎さんから希望として出た“人気選手がもらえるセレクションチケット”の配布が実現した。

カスタムセンス・セレクトスキルを持った総勢28名の強力な選手の中から、好きな選手1名を獲得できる。期間は、2025年6月30日23時59分まで。

★開発チームとの対談動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=36EDVvk6Rt0

★5 3カ国セレクションチケット プレゼント

スペイン、イタリア、トルコを代表する★5選手の中から、好きな選手を1名選んで獲得できるセレクションチケットをプレゼント中。期間は、2025年1月31日14時59分まで。

ナショナルシリーズ更新ログインボーナス

毎日ログインするだけで最大150PBが獲得可能。さらに5日目には「★5ナショナルシリーズ確定ガチャ」ももらえる。期間は、2025年1月31日14時59分まで。

「チーフ・ウイコレ・オフィサー」の有田さん・山崎さんの動画も公開中!

「チーフ・ウイコレ・オフィサー」を務める有田さん・山崎さんからのイベントに向けたコメント動画や、「ブラックセレクションチケット」で獲得したいオススメ選手の紹介動画を公式YouTube「eFootballチャンネル」で公開中。

また、プライベートで開催しているオフ会や、『ウイコレ』開発チームとの対談動画も公開しているので、視聴してみてはいかがだろうか。

<本日公開!>

・【有田&ザキヤマも参戦!】国内初の『ウイコレ』公式リアルイベント募集開始!:

https://www.youtube.com/shorts/l2G3b3YhDgc

・【有田&ザキヤマのオススメは?】強力な選手と交換しよう!特別なチケットプレゼント中:

https://www.youtube.com/shorts/QvxRJwTgBgo

「チーフ・ウイコレ・オフィサー」の有田さん・山崎さんの動画も公開中。二人がブラックセレクションチケットで獲得したい選手とは?

<こちらも公開中!>

・【謎のオフ会潜入】ガチユーザー有田・ザキヤマがウイコレ開発者と戦ったらまさかの結果に!?:

https://www.youtube.com/watch?v=BbcWVyG1EAs

・【直談判】ウイコレガチファン有田とザキヤマが開発者に物申す!:

https://www.youtube.com/watch?v=36EDVvk6Rt0

【ゲーム情報】

タイトル:eFootball™ウイコレ CHAMPION SQUADS

ジャンル:サッカー

配信:KONAMI

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2017年10月30日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

