部屋干し、まだ自然乾燥？“乾きやすくて臭いも抑える”除湿機がタイムセールで18,800円

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【Amazonタイムセール】シャープ 衣類乾燥除湿機「CV-S71-W」をチェック！

シャープの衣類乾燥除湿機「CV-S71-W」がAmazonタイムセール対象。参考価格23,800円のところ、21％オフの18,800円で販売中。

梅雨に入ってからでは遅い。外に干せない日が続くと、洗濯物は乾きにくくなり、部屋に干したままの時間が長くなって、あの嫌なニオイが生活のストレスになる。

シャープの衣類乾燥除湿機「CV-S71-W」は、湿気を取り除いて“乾きやすい環境”を作りつつ、プラズマクラスターで部屋干し臭の抑制にも配慮したモデル。タイムセールで18,800円のいまは、梅雨前に備えておきたいタイミング。

①7.1L/日の除湿で、部屋干しを助ける

コンプレッサー方式で、定格除湿能力は50Hzで6.3L/日、60Hzで7.1L/日。衣類乾燥時間は2kgで約167分とされており、部屋干しの乾燥をサポートする。除湿可能面積の目安は50Hzで8〜16畳、60Hzで9〜18畳。

②ほぼA4サイズで、置き場所を取りにくい

除湿機は置き場所が悩みになりやすいが、CV-S71-WはほぼA4サイズの設置面積。脱衣所や洗面所、クローゼットまわりなど、狭い場所でも使いやすい。ハンドル付きなので、部屋干しの日は洗濯物の近くへ、湿気が気になる日は別の部屋へと移動しやすい。

③タンクまわりと連続排水で、日常使いしやすい

排水タンクは2.5Lで、ハンドル付きで扱いやすい。市販の内径15mmホースをつなげば24時間の連続排水にも対応し、長時間の運転にも使いやすい。

Amazon商品が特別価格に！

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