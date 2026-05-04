Amazonセール情報大紹介！ 第1716回
部屋干し、まだ自然乾燥？“乾きやすくて臭いも抑える”除湿機がタイムセールで18,800円
2026年05月04日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】シャープ 衣類乾燥除湿機「CV-S71-W」をチェック！
シャープの衣類乾燥除湿機「CV-S71-W」がAmazonタイムセール対象。参考価格23,800円のところ、21％オフの18,800円で販売中。
梅雨に入ってからでは遅い。外に干せない日が続くと、洗濯物は乾きにくくなり、部屋に干したままの時間が長くなって、あの嫌なニオイが生活のストレスになる。
シャープの衣類乾燥除湿機「CV-S71-W」は、湿気を取り除いて“乾きやすい環境”を作りつつ、プラズマクラスターで部屋干し臭の抑制にも配慮したモデル。タイムセールで18,800円のいまは、梅雨前に備えておきたいタイミング。
①7.1L/日の除湿で、部屋干しを助ける
コンプレッサー方式で、定格除湿能力は50Hzで6.3L/日、60Hzで7.1L/日。衣類乾燥時間は2kgで約167分とされており、部屋干しの乾燥をサポートする。除湿可能面積の目安は50Hzで8〜16畳、60Hzで9〜18畳。
②ほぼA4サイズで、置き場所を取りにくい
除湿機は置き場所が悩みになりやすいが、CV-S71-WはほぼA4サイズの設置面積。脱衣所や洗面所、クローゼットまわりなど、狭い場所でも使いやすい。ハンドル付きなので、部屋干しの日は洗濯物の近くへ、湿気が気になる日は別の部屋へと移動しやすい。
③タンクまわりと連続排水で、日常使いしやすい
排水タンクは2.5Lで、ハンドル付きで扱いやすい。市販の内径15mmホースをつなげば24時間の連続排水にも対応し、長時間の運転にも使いやすい。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間中、エントリーして合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。
付与されるポイントは2026年7月31日まで使える期間限定ポイントです。参加には事前のエントリーが必要ですので、お忘れなく！
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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