Amazonセール情報大紹介！ 第1715回
VIO、まだカミソリ？“剃りすぎない”パナソニックのボディトリマーが割引中
2026年05月04日 11時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】パナソニック ボディトリマー「ER-NGKJ3-S」をチェック！
パナソニックのボディトリマー「ER-NGKJ3-S」がAmazonタイムセール対象。参考価格13,200円のところ、10％オフの11,880円で販売中。
VIOの処理は気になっていても、カミソリを当てるのは少し不安が残る。見えにくい部位だからこそ、うっかり肌を傷つけたり、処理後のヒリつきが気になることもある。パナソニックのボディトリマーは、刃が直接肌に触れにくい構造で、そうした不安を抑えながら使えるモデル。いまはAmazonで割引中となっており、カミソリ以外の方法を試してみたい人にも取り入れやすい。
①約0.1mmまで剃れる／3〜12mmの長さ調整
アタッチメントなしでは約0.1mmまで短く剃れ、ダイヤル式の長さそろえアタッチメントを使えば3〜12mmまで1mm刻みで調整できる。肌ガードアタッチメントは2mmに対応。剃るだけでなく、腕や脚、胸、ワキなどの長さを残しながら整える使い方にも対応する。
②VIOを含む全身に使える
腕、脚、ワキ、胸、へそ周り、手や指に加えて、VIOゾーンにも対応する。I字シェイプとV字ヘッドを採用しており、体の部位に合わせて動かしやすい。性器と肛門およびその周辺に使う場合は、必ずアタッチメントを装着する必要がある。
③お風呂で使えて、丸ごと水洗いできる
IPX7基準をクリアした防水設計で、お風呂でも使用可能。使用後は本体を丸ごと水洗いでき、ウォータースルー洗浄で毛クズも流しやすい。約1時間で充電でき、1回の充電で約50分使えるため、全身のケアをまとめて済ませたいときにも扱いやすい。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間中、エントリーして合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。
付与されるポイントは2026年7月31日まで使える期間限定ポイントです。参加には事前のエントリーが必要ですので、お忘れなく！
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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