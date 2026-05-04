VIO、まだカミソリ？“剃りすぎない”パナソニックのボディトリマーが割引中

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【Amazonタイムセール】パナソニック ボディトリマー「ER-NGKJ3-S」をチェック！

パナソニックのボディトリマー「ER-NGKJ3-S」がAmazonタイムセール対象。参考価格13,200円のところ、10％オフの11,880円で販売中。

VIOの処理は気になっていても、カミソリを当てるのは少し不安が残る。見えにくい部位だからこそ、うっかり肌を傷つけたり、処理後のヒリつきが気になることもある。パナソニックのボディトリマーは、刃が直接肌に触れにくい構造で、そうした不安を抑えながら使えるモデル。いまはAmazonで割引中となっており、カミソリ以外の方法を試してみたい人にも取り入れやすい。

①約0.1mmまで剃れる／3〜12mmの長さ調整

アタッチメントなしでは約0.1mmまで短く剃れ、ダイヤル式の長さそろえアタッチメントを使えば3〜12mmまで1mm刻みで調整できる。肌ガードアタッチメントは2mmに対応。剃るだけでなく、腕や脚、胸、ワキなどの長さを残しながら整える使い方にも対応する。

②VIOを含む全身に使える

腕、脚、ワキ、胸、へそ周り、手や指に加えて、VIOゾーンにも対応する。I字シェイプとV字ヘッドを採用しており、体の部位に合わせて動かしやすい。性器と肛門およびその周辺に使う場合は、必ずアタッチメントを装着する必要がある。

③お風呂で使えて、丸ごと水洗いできる

IPX7基準をクリアした防水設計で、お風呂でも使用可能。使用後は本体を丸ごと水洗いでき、ウォータースルー洗浄で毛クズも流しやすい。約1時間で充電でき、1回の充電で約50分使えるため、全身のケアをまとめて済ませたいときにも扱いやすい。

Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間中、エントリーして合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。



付与されるポイントは2026年7月31日まで使える期間限定ポイントです。参加には事前のエントリーが必要ですので、お忘れなく！

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