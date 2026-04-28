セガは4月28日、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」が2026年6月23日に35周年を迎えることを記念し、日本を含むアジア7地域にて公式ファンミーティングツアーを開催すると発表。本日より日本での開催となる「ソニック35周年記念公式ファンミーティングツアー in 東京」の参加者募集を開始している。開催日は、2026年6月21日予定。

本イベントでは、「ソニック」クリエイティブディレクターの星野 一幸氏、「ソニック」シリーズ サウンドディレクターの大谷 智哉氏が登壇し、「ソニック」シリーズの歴史を振り返るトークセッションや、ここでしか聞けない制作秘話、ファンからの質問に答えるQ&Aセッションなどを実施予定だ。

ソニック35周年のメモリアルイヤーを一体となって楽しめるこの機会に、ぜひ応募してみてはいかがだろうか。

【「ソニック35周年記念公式ファンミーティングツアーin東京」開催概要】

開催日時：2026年6月21日（13時開場／14時開演） 14時～18時

開催場所：セガ本社（東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー）

参加費：無料（事前応募・抽選制）

●イベント内容

本イベントでは、「ソニック」シリーズ開発チームから「ソニック」クリエイティブディレクターの星野 一幸氏、「ソニック」シリーズ サウンドディレクターの大谷 智哉氏が登壇。

ソニック35周年の歩みや、歴代タイトルの振り返り、制作秘話などをトークショー形式で届け、開発チームの想いや作品の裏側を深く知ることができるほか、ファンからの質問に答えるQ&Aセッションも実施予定。

ファンが開発チーム、そしてファン同士で一体となって楽しめるコンテンツを用意しているという。

●登壇者

・星野 一幸氏（「ソニック」クリエイティブディレクター）

・大谷 智哉氏（「ソニック」シリーズ サウンドディレクター）

ほか

● 応募方法

以下の専用応募フォームより、必要事項を記入の上、応募しよう。応募期間は、2026年5月10日23時59分まで。当選者には、5月20日以降、順次メールにて連絡するとのこと。

※注意事項は、応募フォームをご確認ください。

▼応募フォームURL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScycujHv6UgqlfY0ZASb2qlyFZspPmlxuLl74qlc2cmzMo4iA/viewform