セガは11月6日、「ソニック」シリーズのiOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向け完全新作タイトル『ソニックランブル』を正式サービス開始した。本作は基本プレイ無料（アイテム課金有り）のパーティーロワイヤルゲームだ。

また、サービス開始を記念してローンチトレーラーも公開。こちらも、あわせてチェックしよう。

▼グローバルローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=V0sf7b-gDxM

正式サービス開始より、事前登録キャンペーンで配布が決定された、「リング×5000個」とチャオの「嬉しい」スタンプ、バディ「クリスタルチャオ」、スキン「ガーネットナックルズ」、映画「ソニック × シャドウ TOKYO MISSION」の限定スキン「ムービーソニック」、そしてアーリーランブラーズ1000万人突破記念の「10Mチャオ（バディ）」をプレイヤー全員へプレゼント。

さらに、正式サービス開始後より開催されるイベントにて期間限定のスキンやスタンプなどのゲーム内アイテムも入手可能だ。

※「アーリーランブラーズ」は、事前登録者、予約注文者、ウィッシュリスト登録者および事前リリース地域でのダウンロード参加者を指します。

『ソニックランブル』では、Dr.エッグマンが作り出したおもちゃの世界で、「ソニック」シリーズの人気キャラクターたちのおもちゃがスリリングな障害物コースや競技アリーナでの戦いを繰り広げる。

ソニック、テイルス、ナックルズ、シャドウ、Dr.エッグマンなど、「ソニック」シリーズのキャラクターたちがプレイアブルで登場する。多彩なキャラクタースキンや、アニメーション、エフェクトをコレクションして、自由にカスタマイズして楽しもう。

さらに『ソニックランブル』では、ソニックの世界を超えたクロスオーバーイベントも続々と開催予定。セガのタイトルはもちろん、さまざまなゲストキャラクターの参戦も予定しているので、続報に期待しよう。

■多彩な対戦モードと自由なプレイスタイル

本作では、スマートフォンとPCのクロスプレイに対応し、世界中のプレイヤーとリアルタイムで対戦を楽しめる。

基本的なゲームモードは、3つのステージをクリアしながらより多くのリングの獲得を競う「リングサバイバル」。各ステージのルールもさまざまで、誰よりも早くゴールを目指す「ラン」、多様なギミックを回避して生き残る「サバイバル」、チームで協力し勝利を目指す「チーム」、誰よりも多くのリングを集める「リングバトル」など、多数のルールを楽しめる。

また、「グリーンヒル」や「ケミカルプラント」をはじめとした「ソニック」シリーズでおなじみのモチーフやギミックのステージが75以上登場する。

さらに、各キャラクターは「スキル」を使用でき、プレイヤーは自分のプレイスタイルにあわせてスキル構成を自由にカスタマイズ可能だ。キャラクターごとに複数のスキルスロットが用意されており、組みあわせ次第で戦い方は無限大。

自分だけの最強スタイルを見つける楽しみが広がる。プレイヤー同士が力をあわせ、戦略的に連携しながらさまざまな障害や試練を乗り越えて巨大な敵を倒す協力プレイ「共闘バトル」も楽しめる。

■正式サービス開始記念キャンペーン開始！

正式サービス開始を記念し、本日より「ソニックランブル」公式X（エックス）にて記念キャンペーンを開催中。『ソニックランブル』公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿から指定のハッシュタグと期待コメントを投稿した人から抽選で500名に、最大1万円分の「えらべるPay」がその場で当たるチャンス！ キャンペーン期間は、2025年11月7日11時59分まで。

/／

『Sonic Rumble（ソニックランブル）』

11月5日(水)正式サービス開始➰🔵

\＼



最大10,000円分のえらべるPayがその場で当たる🎉



①@Sonic_Rumble_JP をフォロー

②画像をクリックして指定のハッシュタグと期待コメントを投稿！

③その場で結果が届く📩



11/7(金) 〆 — Sonic Rumble Japan (@Sonic_Rumble_JP) November 6, 2025

【ゲーム情報】

タイトル：ソニックランブル

ジャンル：パーティーロワイヤルゲーム

配信：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）

対応OS：iOS16.0以上／Android OS 8.0以上

配信日：配信中（2025年11月5日）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

【PC（Steam／Google Play Games）版最低動作環境】

OS：Windows 11（64bit）

プロセッサ：Intel Pentium Gold 4417U／AMD Athlon 3000G 同等以上

メモリ：4GB RAM

グラフィック：Nvidia GeForce GT 630（VRAM 2GB）／Radeon R7 240 同等以上

DirectX：バージョン11以上

ネットワーク：ブロードバンドインターネット接続

デスク空き容量：7GB以上

