ポケモンは4月27日、「Pokémon LEGENDS Z-A」のソフト図鑑をスマートフォン版「Pokémon HOME」で完成させることで、色違いの幻のポケモン「ボルケニオン」をプレゼントすると告知した。すでに実装済みで、受け取ったという報告も相次いでいる。

受け取る条件は、ソフト図鑑の「ミアレ図鑑」「異次元図鑑」「メガシンカ図鑑」を完成させ、対象のソフト図鑑を確認すること。シリーズのなかで色違いボルケニオンを正式に入手できるのは今回が初となる。

これが発表されるやいなや、一部のユーザーの間で大騒ぎに。なぜかというと、この金色のボルケニオン、かつて嘘裏技ネットミームで話題を呼んだ文字通り“幻のポケモン”だったという背景がある。

※詳細はややデリケートなので割愛。気になった人は調べてほしい

ユーザーからは「簡単です！」「覚悟……準備はできた？」「ちゃんと黄金色でわろた」「本当にボックスに届いた…どこにも嘘はなかった…本当にありがとう」「えぇ、セーブデータ消さずに入手できて良いんですか!?」「ゲーフリわかってますねぇ」など、多くのコメントが寄せられていた。

今回は“本当に”公式からの正規の手順で手に入るので、欲しい人はぜひチャレンジしてほしい。なお、有料DLC「M次元ラッシュ」の図鑑埋めも必要なため、決して簡単ではないことは覚えておいてもらいたい。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」

配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日

価格：3000円

※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。

※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。

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