30周年記念で公式オンデマンドTシャツ販売開始！
Steamストアにて「インティ・クリエイツ創立30周年記念セール」を開催！超お買い得なバンドル版も用意
インティ・クリエイツは4月27日、2026年5月8日に創立30周年を迎えることを記念し、Steamストアにて「インティ・クリエイツ創立30周年記念セール」を開催中。セール期間は、2026年5月12日1時59分まで。
今回のセールでは、同社のほぼすべてのタイトルを対象に、最大75％割引きのセールとなっている。さらに、このセール期間内のみ設置される、創立30周年記念の特別割引バンドルを用意。30周年記念バンドルは、バンドル割引として一律30％オフが上乗せされる特別なバンドルだ。
ぜひ、このゴールデンウィークは未プレイのインティ・クリエイツのゲームを遊んでみてはいかがだろうか。
▼セールページ
https://store.steampowered.com/sale/INTICREATES_Publisher_Sale
●対象タイトル情報（タイトル単品割引率）
【65％オフ】……蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト
【65％オフ】……蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）
【65％オフ】……蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）
【25％オフ】……蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングルエディション
【60％オフ】……GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）
【50％オフ】……ブラスターマスター ゼロ
【50％オフ】……ブラスターマスター ゼロ 2
【50％オフ】……ブラスターマスター ゼロ 3
【50％オフ】……Bloodstained: Curse of the Moon
【65％オフ】……Bloodstained: Curse of the Moon 2
【60％オフ】……ドラゴン・マークト・フォー・デス
【65％オフ】……マイティガンヴォルト
【65％オフ】……マイティガンヴォルト バースト
【50％オフ】……白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT
【60％オフ】……白き鋼鉄のX（イクス） 2
【50％オフ】……ロロパズミクス
【75％オフ】……ぎゃる☆がん VR
【60％オフ】……グリム・ガーディアンズ デーモンパージ
【40％オフ】……グリム・ガーディアンズ サーバント・オブ・ザ・ダーク
【60％オフ】……幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-
【65％オフ】……九魂の久遠
【45％オフ】……カルドアンシェル
【40％オフ】……精霊機（スピリットマシン）フレイリート
【25％オフ】……魔女ガミ－The Witch of Luludidea－
タイトル単品のセールは、ニンテンドーeショップでも開催中。セール期間は、2026年5月17日23時59分まで。
▼Switch／Switch 2版セールページはこちら
https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84
■30周年記念バンドル情報
・30th Anniversary Special "Blaster Master Zero" Complete Bundle
プラスターマスター ゼロ
プラスターマスター ゼロ 2
プラスターマスター ゼロ 3
すべてのDLC
標準価格：4457円 ⇒ 30周年記念バンドル価格 1559円（65％オフ）
・30th Anniversary Special "Gal Guardians" Complete Bundle
グリム・ガーディアンズ デーモンパージ
グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク
サウンドトラックを除くすべてのDLC
標準価格：8080円 ⇒ 30周年記念バンドル価格：3746円（53％オフ）
・30th Anniversary Special "Bloodstained: Curse of the Moon" Complete Bundle
Bloodstained: Curse of the Moon
Bloodstained: Curse of the Moon 2
標準価格：2460円 ⇒ 30周年記念バンドル価格：705円（71％オフ）
・30th Anniversary Special "Gunvolt Records Cychronicle" Complete Bundle
GUNVOLT RECORDS 電子軌録律
すべてのDLC
標準価格：5480円 ⇒ 30周年記念バンドル価格：1534円（72％オフ）
・30th Anniversary Special Multiplayer Action Bundle
Dragon Marked For Death
グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク
すべてのDLC
標準価格：8600円 ⇒ 30周年記念バンドル価格：2506円（70％オフ）
・30th Anniversary Special Metroidvania Bundle
グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク
幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-
すべてのDLC
標準価格：9880円 ⇒ 30周年記念バンドル価格：4250円（56％オフ）
・30th Anniversary Special Japanese-themed Action Bundle
九魂の久遠
魔女ガミ －The Witch of Luludidea－
標準価格：8680円 ⇒ 30周年記念バンドル価格：3358円（61％オフ）
・30th Anniversary Special "Card-en-Ciel" Revival Bundle
カルドアンシェル
精霊機（スピリットマシン）フレイリート
サウンドトラックを除くすべてのDLC
標準価格：5170円 ⇒ 30周年記念バンドル価格：1629円（68％オフ）
■30周年記念！ Amazonストアにて公式オンデマンドTシャツ販売開始
インティ・クリエイツの創立30周年を記念して、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand」（マーチオンデマンド）にて、公式Tシャツの販売を開始。
オンデマンド販売なので、生地のカラー、サイズを指定して注文できるのが魅力だ。最初に販売を開始するのは、下記の5種類のTシャツで、価格は各2980円となる。
これから、どんどん拡充していく予定なので、AmazonストアのオンデマンドTシャツもチェックしてみよう。
●製品ラインナップ
・『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』限定版パッケージイラスト Tシャツ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSZ7J3GP
・『ぎゃるがん だぶるぴーす 』001 しのぶ＆真夜 Tシャツ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSVJWB1B
・『白き鋼鉄のX2』限定版パッケージ Tシャツ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVCCX1XP
・『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック』限定版パッケージ Tシャツ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVQ5T6C3
・『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション』パッケージ Tシャツ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTYMHNB7
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