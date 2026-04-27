インティ・クリエイツは4月27日、2026年5月8日に創立30周年を迎えることを記念し、Steamストアにて「インティ・クリエイツ創立30周年記念セール」を開催中。セール期間は、2026年5月12日1時59分まで。

今回のセールでは、同社のほぼすべてのタイトルを対象に、最大75％割引きのセールとなっている。さらに、このセール期間内のみ設置される、創立30周年記念の特別割引バンドルを用意。30周年記念バンドルは、バンドル割引として一律30％オフが上乗せされる特別なバンドルだ。

ぜひ、このゴールデンウィークは未プレイのインティ・クリエイツのゲームを遊んでみてはいかがだろうか。

▼セールページ

https://store.steampowered.com/sale/INTICREATES_Publisher_Sale

●対象タイトル情報（タイトル単品割引率）

【65％オフ】 ……蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト

【65％オフ】 ……蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）

【65％オフ】 ……蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）

【25％オフ】 ……蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングルエディション

【60％オフ】 ……GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）

【50％オフ】 ……ブラスターマスター ゼロ

【50％オフ】 ……ブラスターマスター ゼロ 2

【50％オフ】 ……ブラスターマスター ゼロ 3

【50％オフ】 ……Bloodstained: Curse of the Moon

【65％オフ】 ……Bloodstained: Curse of the Moon 2

【60％オフ】 ……ドラゴン・マークト・フォー・デス

【65％オフ】 ……マイティガンヴォルト

【65％オフ】 ……マイティガンヴォルト バースト

【50％オフ】 ……白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT

【60％オフ】 ……白き鋼鉄のX（イクス） 2

【50％オフ】 ……ロロパズミクス

【75％オフ】 ……ぎゃる☆がん VR

【60％オフ】 ……グリム・ガーディアンズ デーモンパージ

【40％オフ】 ……グリム・ガーディアンズ サーバント・オブ・ザ・ダーク

【60％オフ】 ……幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-

【65％オフ】 ……九魂の久遠

【45％オフ】 ……カルドアンシェル

【40％オフ】 ……精霊機（スピリットマシン）フレイリート

【25％オフ】 ……魔女ガミ－The Witch of Luludidea－

タイトル単品のセールは、ニンテンドーeショップでも開催中。セール期間は、2026年5月17日23時59分まで。

▼Switch／Switch 2版セールページはこちら

https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84

■30周年記念バンドル情報

・30th Anniversary Special "Blaster Master Zero" Complete Bundle

プラスターマスター ゼロ

プラスターマスター ゼロ 2

プラスターマスター ゼロ 3

すべてのDLC

標準価格：4457円 ⇒ 30周年記念バンドル価格 1559円（65％オフ）

・30th Anniversary Special "Gal Guardians" Complete Bundle

グリム・ガーディアンズ デーモンパージ

グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

サウンドトラックを除くすべてのDLC

標準価格：8080円 ⇒ 30周年記念バンドル価格：3746円（53％オフ）

・30th Anniversary Special "Bloodstained: Curse of the Moon" Complete Bundle

Bloodstained: Curse of the Moon

Bloodstained: Curse of the Moon 2

標準価格：2460円 ⇒ 30周年記念バンドル価格：705円（71％オフ）

・30th Anniversary Special "Gunvolt Records Cychronicle" Complete Bundle

GUNVOLT RECORDS 電子軌録律

すべてのDLC

標準価格：5480円 ⇒ 30周年記念バンドル価格：1534円（72％オフ）

・30th Anniversary Special Multiplayer Action Bundle

Dragon Marked For Death

グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

すべてのDLC

標準価格：8600円 ⇒ 30周年記念バンドル価格：2506円（70％オフ）

・30th Anniversary Special Metroidvania Bundle

グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-

すべてのDLC

標準価格：9880円 ⇒ 30周年記念バンドル価格：4250円（56％オフ）

・30th Anniversary Special Japanese-themed Action Bundle

九魂の久遠

魔女ガミ －The Witch of Luludidea－

標準価格：8680円 ⇒ 30周年記念バンドル価格：3358円（61％オフ）

・30th Anniversary Special "Card-en-Ciel" Revival Bundle

カルドアンシェル

精霊機（スピリットマシン）フレイリート

サウンドトラックを除くすべてのDLC

標準価格：5170円 ⇒ 30周年記念バンドル価格：1629円（68％オフ）

■30周年記念！ Amazonストアにて公式オンデマンドTシャツ販売開始

インティ・クリエイツの創立30周年を記念して、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand」（マーチオンデマンド）にて、公式Tシャツの販売を開始。

オンデマンド販売なので、生地のカラー、サイズを指定して注文できるのが魅力だ。最初に販売を開始するのは、下記の5種類のTシャツで、価格は各2980円となる。

これから、どんどん拡充していく予定なので、AmazonストアのオンデマンドTシャツもチェックしてみよう。

●製品ラインナップ

・『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』限定版パッケージイラスト Tシャツ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSZ7J3GP

・『ぎゃるがん だぶるぴーす 』001 しのぶ＆真夜 Tシャツ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSVJWB1B

・『白き鋼鉄のX2』限定版パッケージ Tシャツ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVCCX1XP

・『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック』限定版パッケージ Tシャツ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVQ5T6C3

・『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション』パッケージ Tシャツ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTYMHNB7