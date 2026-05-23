日立エアコン「Gシリーズ」が5万円引き！ 3日間限定セール開催

ソフマップは5月23日から5月25日の3日間、日立のエアコン「Gシリーズ」を5万円引きという特別価格で提供する「スペシャルセール」を開催する。このセールは、凍結洗浄搭載と自動お掃除機能が特徴の上位モデルを対象としており、従来の価格から大幅な値引きが行われる。そのため、エアコンの購入を考えている方にとっては絶好の機会となるだろう。

日立の「Gシリーズ」エアコンは、凍結洗浄機能と自動お掃除機能を備えており、エアコン内部を清潔に保ち、効率的な運転を実現する。このセールでは、6畳から18畳用までの5種類がラインナップされているため、幅広い居室サイズに応じて選択可能だ。その価格は通常よりも5万円安い特別価格で、さまざまなニーズに対応する。

具体的には、6畳用の「RAS-GR2225SBK」は通常価格139,800円から89,800円、8畳用「RAS-GR2525SBK」は159,800円から109,800円、10畳用「RAS-GR2825SBK」は169,800円から119,800円に値下げされている。また、14畳用「RAS-GR4025DBK」は204,800円が154,800円に、18畳用「RAS-GR5625DBK」は226,800円が176,800円になる。

なお、各製品は数量限定での提供であり、売り切れとなる場合もあるため、購入を希望する人は早めにソフマップの公式ウェブサイトを訪れることをおすすめする。セールの詳細情報や購入方法も同ウェブサイトで確認できる。