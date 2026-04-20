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Google「Pixel 10a」
【新Pixel】文句なしの全部入りアンドロイドが8万円!? カメラ出っ張り無しもうれしすぎる
2026年04月20日 17時00分更新
スマートフォン選びで「結局どれがいいのかわからない」と感じている人は多いはず。高性能モデルは価格が高すぎ、安価なモデルはどこかに妥協がある――そんなイメージを持っている人に、今回紹介するグーグル「Pixel 10a」はオススメです。
8万円弱の価格ながら、日常使いで困ることのない性能、扱いやすいデザイン、そして長く安心して使えるアップデート期間までそろっていて、「これでいい」ではなく「これがいい」と思える完成度だからです。そんなバランスの取れた「Pixel 10a」を、次のページから詳しく紹介します。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）8万円弱で文句なしのスペック。実際、これ以上何が必要なのか？
2）カメラの出っ張りがゼロ！ シンプルで扱いやすいデザイン
3）日本独自パッケージ「Isai Blue」が魅力的
購入時に注意したいポイント
1）スペック重視の人には物足りない部分もある
2）Pixel 9aからの変化がわかりにくい
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