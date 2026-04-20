スマートフォン選びで「結局どれがいいのかわからない」と感じている人は多いはず。高性能モデルは価格が高すぎ、安価なモデルはどこかに妥協がある――そんなイメージを持っている人に、今回紹介するグーグル「Pixel 10a」はオススメです。

8万円弱の価格ながら、日常使いで困ることのない性能、扱いやすいデザイン、そして長く安心して使えるアップデート期間までそろっていて、「これでいい」ではなく「これがいい」と思える完成度だからです。そんなバランスの取れた「Pixel 10a」を、次のページから詳しく紹介します。