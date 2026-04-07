Pixel 10aが9aと同じ7万9900円で発売！ 日本限定色の濃いブルーもいいぞ！

グーグルは、2月に海外発表していた「Google Pixel」シリーズの最新廉価モデル「Pixel 10a」の国内リリースを発表した。価格はPixel 9aと同じ7万9900円から！ 発売日は4月14日で、すでに予約受付を開始している（SIMフリー版のほか、国内主要4キャリアからも登場）。

さらに日本限定モデルとして、ヘラルボニーとコラボした「Isai Blue」を5月20日に発売する（256GBモデルのみで、通常モデルと同じ9万4900円）。

カメラの出っ張りを完全になくしたのがとにかく◎

スペック的にはPixel 9aと共通点が多いが、10の新機能は追加

Pixel 10aにおける最大の特長はカメラ部分の出っ張りをなくして、完全にフラットにした点。Pixel 9aでも、出っ張りは編集部の実測で0.5mmだったが、完全フラットとの差は実機で確認すると明らか。出っ張りがないスマホがこんなに魅力的だったかと再認識される。

後述するようにカメラのスペックはやや控えめだが、それでもスナップショットには十分な性能であることを考えると、極めて魅力的なスタイルだ。

サステナビリティーを強く意識した設計も特長の1つ。背面には81％リサイクル素材のプラスチックカバー、100％リサイクルのアルミフレーム、バッテリーに用いられるコバルトなどにもリサイクル由来の素材も用いられている。

一方でスペック面では、Pixel 9aとの共通点が多い。CPUはPixel 9や9aと共通のTensor G4（Pixel 10はTensor G5なので一世代古い）、メモリーは8GBでストレージは128GBと256GBも2モデル。カメラのスペックはメインが1/2型センサーの4800万画素で、超広角の1300万画素との2眼構成。超解像ズームは最大8倍。バッテリー容量は5100mAhで、ワイヤレス充電は可能だが、Qi2／MagSafe仕様の磁力アクセサリは非対応。また、AirDropとの連携によるiPhoneとの間のファイル送受信も可能となっている。

なお、CPUはTensor G4ながら、Pixel 10で初搭載された「オートベストテイク」（集合写真でみんなが笑顔になるように複数のフレームから組み合わせる）、「カメラコーチ」（撮影時に照明や構図についてアドバイスしてくれる）といった機能が利用可能となっている。

カラバリは海外と同じFog、Obsidian、Berry、Lavenderの4色とは別に、このあと説明するIsai Blueの5種類が用意される。

アートを盛り込んだ特別仕様「Isai Blue」

パッケージに同梱の専用バンパーケースが特に欲しい

続いて紹介するのが、日本限定のコラボレーションモデル「Isai Blue」。これは障害のある作家が描くアートをプロデュースするヘラルボニーとの共創で生まれたものだ。

ブルーはヘラルボニーのブランドカラーで、本体色のみならず同社契約作家のアートを活かしたオリジナル壁紙やテーマ、専用ケースなどこだわりのある仕様となっている。

また、特筆すべきはIsai Blueのバンパーケース。メインの4色用には、純正ケースがオプション（4900円）で用意されるが、バンパーケースは本パッケージへの同梱のみ。カメラ部の出っ張りがないデザインと頑丈設計のPixel 10aの仕様を活用し、外観も使いやすさも非常に優秀に感じられた。

なお、Pixel 10の予約開始に合わせて、4月27日までの期間、「発売記念キャンペーン」を実施。この期間にGoogleストアでPixel 10aを購入すると次回以降に使えるGoogleストアポイント1万円分がプレゼント、もしくはPixel Buds 2a（2万3800円）が半額となる。また、旧機種（たとえばPixel 8a）を下取りに出した場合は実質3万9800円から購入可能としている。