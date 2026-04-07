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Pixel 10aが9aと同じ7万9900円で発売！ 日本限定色の濃いブルーもいいぞ！

2026年04月07日 09時00分更新

文● オカモト／ASCII

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　グーグルは、2月に海外発表していた「Google Pixel」シリーズの最新廉価モデル「Pixel 10a」の国内リリースを発表した。価格はPixel 9aと同じ7万9900円から！　発売日は4月14日で、すでに予約受付を開始している（SIMフリー版のほか、国内主要4キャリアからも登場）。

Pixel

Pixel 10aが登場。右が日本限定の「Isai Blue」

　さらに日本限定モデルとして、ヘラルボニーとコラボした「Isai Blue」を5月20日に発売する（256GBモデルのみで、通常モデルと同じ9万4900円）。

Pixel

計5色が用意されている

カメラの出っ張りを完全になくしたのがとにかく◎
スペック的にはPixel 9aと共通点が多いが、10の新機能は追加

　Pixel 10aにおける最大の特長はカメラ部分の出っ張りをなくして、完全にフラットにした点。Pixel 9aでも、出っ張りは編集部の実測で0.5mmだったが、完全フラットとの差は実機で確認すると明らか。出っ張りがないスマホがこんなに魅力的だったかと再認識される。

Pixel

本当に完全にフラットに！

　後述するようにカメラのスペックはやや控えめだが、それでもスナップショットには十分な性能であることを考えると、極めて魅力的なスタイルだ。

Pixel

Pixel 9a（左）と比較すれば、その差は明らかだ

　サステナビリティーを強く意識した設計も特長の1つ。背面には81％リサイクル素材のプラスチックカバー、100％リサイクルのアルミフレーム、バッテリーに用いられるコバルトなどにもリサイクル由来の素材も用いられている。

Pixel

リサイクル素材が本格的に用いられている

　一方でスペック面では、Pixel 9aとの共通点が多い。CPUはPixel 9や9aと共通のTensor G4（Pixel 10はTensor G5なので一世代古い）、メモリーは8GBでストレージは128GBと256GBも2モデル。カメラのスペックはメインが1/2型センサーの4800万画素で、超広角の1300万画素との2眼構成。超解像ズームは最大8倍。バッテリー容量は5100mAhで、ワイヤレス充電は可能だが、Qi2／MagSafe仕様の磁力アクセサリは非対応。また、AirDropとの連携によるiPhoneとの間のファイル送受信も可能となっている。

Pixel

主なスペック一覧

　なお、CPUはTensor G4ながら、Pixel 10で初搭載された「オートベストテイク」（集合写真でみんなが笑顔になるように複数のフレームから組み合わせる）、「カメラコーチ」（撮影時に照明や構図についてアドバイスしてくれる）といった機能が利用可能となっている。

　カラバリは海外と同じFog、Obsidian、Berry、Lavenderの4色とは別に、このあと説明するIsai Blueの5種類が用意される。

Pixel

新色のBerry。ピンク寄りはもう少しオレンジより

Pixel

側面はよりオレンジっぽい

Pixel

こちらも新色のFog。写真で見ると緑っぽいが、実際はシルバーに近い印象

Pixel

こちらも良さそうだ

Pixel

Pixel Buds 2aにもPixel 10aに合わせた新色が追加された

アートを盛り込んだ特別仕様「Isai Blue」
パッケージに同梱の専用バンパーケースが特に欲しい

　続いて紹介するのが、日本限定のコラボレーションモデル「Isai Blue」。これは障害のある作家が描くアートをプロデュースするヘラルボニーとの共創で生まれたものだ。

Pixel

箱やステッカー、バンパーまで独自世界で作られた「Isai Blue」

Pixel

濃い青が魅力的

　ブルーはヘラルボニーのブランドカラーで、本体色のみならず同社契約作家のアートを活かしたオリジナル壁紙やテーマ、専用ケースなどこだわりのある仕様となっている。

Pixel

壁紙やテーマも独自の世界観に

Pixel

ヘラルボニーと契約したアーティストの作品を取り込んでデザイン化している

　また、特筆すべきはIsai Blueのバンパーケース。メインの4色用には、純正ケースがオプション（4900円）で用意されるが、バンパーケースは本パッケージへの同梱のみ。カメラ部の出っ張りがないデザインと頑丈設計のPixel 10aの仕様を活用し、外観も使いやすさも非常に優秀に感じられた。

Pixel

こちらが注目のバンパー。パッケージに同梱される

　なお、Pixel 10の予約開始に合わせて、4月27日までの期間、「発売記念キャンペーン」を実施。この期間にGoogleストアでPixel 10aを購入すると次回以降に使えるGoogleストアポイント1万円分がプレゼント、もしくはPixel Buds 2a（2万3800円）が半額となる。また、旧機種（たとえばPixel 8a）を下取りに出した場合は実質3万9800円から購入可能としている。

　 Pixel 10a Pixel 9a Pixel 10 Pixel 8a
価格 7万9900円
(128)
9万4900円
(256)		 7万9900円
(128)
9万4900円
(256)		 12万8900円
(128)
14万3900円
(256)		 7万2600円
ディスプレー 6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz
3000ニト
(ピーク輝度)		 6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz
2700ニト
(ピーク輝度)		 6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz
3000ニト
(ピーク輝度)		 6.1型有機EL
（20：9）
最大120Hz
2000ニト
(ピーク輝度)
画面解像度 1080×2424 1080×2424 1080×2424 1080×2400
サイズ 73×153.9
×9mm		 73.3×154.7
×8.9mm		 72×152.8
×8.6mm		 72.7×152.1
×8.9mm
重量 183g 185.9g 204g 189g
CPU Tensor G4 Tensor G4 Tensor G5 Tensor G3
内蔵メモリー 8GB 8GB 12GB 8GB
内蔵ストレージ 128/256GB 128/256GB 128/256GB 128GB
カメラ画素数 48メガ
(1/2型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ		 48メガ
(1/2型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ		 48メガ
(1/2型、標準、
マクロ、OIS)
＋13メガ
(超広角)
＋10.8メガ
(光学5倍、OIS)
／イン10.5メガ		 64メガ
(1/1.73型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
OS Android 16 Android 15→16 Android 16 Android 14→16
5G対応バンド サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/26/28/38/40
/41/66/75
/77/78/79）		 サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/26/28/38/40
/41/66/75
/77/78/79）		 サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/14
/20/25/26/28
/30/38/40/41
/66/71/75
/77/78/79）		 サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/28/38/40/41
/66/77/78/79）
4G対応バンド 1/2/3/4/5
/7/8/12/17/18
/19/20/21/26
/28/32/38/39
/40/41/42
/66/75		 1/2/3/4/5
/7/8/12/14
/17/18/19/20
/21/26/28/32
/38/39/40/41
/42/66/75		 1/2/3/4/5
/7/8/12/13/14
/17/18/19/20
/21/25/26/28
/29/30/32/38
/39/40/41/42
/48/66/71/75		 1/2/3/4/5
/7/8/12/17/18
/19/20/21/28
/38/39/40
/41/42/66
無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E
バッテリー容量 5100mAh 5100mAh 4970mAh 4492mAh
Qi
NFC／FeliCa ○／○ ○／○ ○／○ ○／○
防水・防塵 ○(IP68) ○(IP68) ○(IP68) ○(IP67)
生体認証
(画面内指紋＋顔)
(画面内指紋＋顔)
(画面内指紋＋顔)
(画面内指紋＋顔)
SIM nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
＋eSIM
USB端子 Type-C Type-C Type-C Type-C
イヤホン端子 × × × ×
カラバリ Lavender
Berry
Fog
Obsidian
Isai Blue		 Iris
Peony
Porcelain
Obsidian		 Indigo
Frost
Lemongrass
Obsidian		 Aloe
Bay
Porcelain
Obsidian

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