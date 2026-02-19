このページの本文へ

Pixel 10aの詳細スペックを10や9a、8aと比較！ カメラ部完全フラットが◎も9aと共通点多し　あとは国内価格どうなる？

2026年02月19日 09時00分更新

文● オカモト／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　海外で先行発表され、米国では3月5日発売のPixelシリーズの廉価モデル「Google Pixel 10a」。日本向けサイトにも「発売予定」という文字があるほか、スペック表にも「JP」モデルの情報が記されており、国内正式発表が期待される。

すでに日本発売も発表済みのPixel 10a

　本記事ではその詳細スペックを前モデルのPixel 9aや上位モデルのPixel 10、さらに旧機種と比較していく。基本的にはPixel 9aとの共通点がCPUやカメラのスペックを含めて、非常に多くなっている。

カメラ部の出っ張りは完全に消滅　ディスプレーもより明るく
それ以外の点ではPixel 9aとの共通点多し

　というわけで、まずはPixel 9aからの進化点を紹介。最大の特長は完全にフラット化になった背面。Pixel 9aでもカメラ部の出っ張りは実測で0.5mmと極小だったが（その代わりにカメラのセンサーサイズは8aより小さくなっている）、これが背面と一体化。どこに置いてもフラットだとしている。

カメラ部は完全にフラットになった

ちなみにこちらはPixel 9a。当時も“ほぼ”出っ張り無しをアピールしていた

　ディスプレーは6.3型有機EL（120Hz対応、1080×2424）とここまでは9aと同じだが、最大輝度は2000ニト（9aは1800ニト）、ピーク輝度は3000ニト（同2700ニト）と11％明るくなっている。また、カバーガラスはGorilla Glass 7iになり耐久性が向上（9aはGorilla Glass 3）。また、充電速度も高速になったとしている。

耐久性の向上も変更点

　一方の共通点。CPUは9aと同じTensor G4、メモリーは8GBでストレージは128GBと256GBの2モデルなのも同じ。

　カメラのスペックも9aと同じ。メインが1/2型センサーの4800万画素（なお、8aは1/1.73型の6400万画素）で、超広角の1300万画素との2眼構成。超解像ズームは最大8倍。5100mAhバッテリー、画面内指紋センサー、IP68の防水防塵対応などについても同等となっている。

米国での価格は9aと変わらずも今のレートだと約8万5000円
性能的には十分以上で今回も人気となりそうだ

　気になるのは価格。米国価格はPixel 9aと同じ499ドル。ここに日本では消費税も加わるので、現在のレートをそのまま適用すると約8万5000円。Pixel 9の国内価格は7万9900円で、1年前のレートでも日本向けに若干有利になっていたが、Pixel 10aの国内価格はどうなるだろうか？　これはグーグルの戦略次第なので、正式発表を待つしかなさそう。

　単純にスペックだけを見れば、大きな進化はないようにも思えるPixel 10aだが、そもそも9aの時点でミドル～ミドルハイクラスとしてはほぼ文句なしの存在。Pixel 10aではiPhoneのAirDrop対応も予定されており、大半のユーザーにとっては十分以上の性能、そして使いやすさとデザインの魅力はさらにアップ。今回も間違いなく売れ行き好調となりそうな1台だ。

　 Pixel 10a Pixel 9a Pixel 10 Pixel 8a
価格 7万9900円
(128)
9万4900円
(256)		 12万8900円
(128)
14万3900円
(256)		 7万2600円
ディスプレー 6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz		 6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz		 6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz		 6.1型有機EL
（20：9）
最大120Hz
画面解像度 1080×2424 1080×2424 1080×2424 1080×2400
サイズ 73×153.9
×9mm		 73.3×154.7
×8.9mm		 72×152.8
×8.6mm		 72.7×152.1
×8.9mm
重量 183g 185.9g 204g 189g
CPU Tensor G4 Tensor G4 Tensor G5 Tensor G3
内蔵メモリー 8GB 8GB 12GB 8GB
内蔵ストレージ 128/256GB 128/256GB 128/256GB 128GB
カメラ画素数 48メガ
(1/2型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ		 48メガ
(1/2型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ		 48メガ
(1/2型、標準、
マクロ、OIS)
＋13メガ
(超広角)
＋10.8メガ
(光学5倍、OIS)
／イン10.5メガ		 64メガ
(1/1.73型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
OS Android 16 Android 15→16 Android 16 Android 14→16
5G対応バンド サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/26/28/32/38
/40/41/66/75
/77/78/79）		 サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/26/28/38/40
/41/66/75
/77/78/79）		 サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/14
/20/25/26/28
/30/38/40/41
/66/71/75
/77/78/79）		 サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/28/38/40/41
/66/77/78/79）
4G対応バンド 1/2/3/4/5
/7/8/12/17/18
/19/20/21/26
/28/32/38/39
/40/41/42
/66/75		 1/2/3/4/5
/7/8/12/14
/17/18/19/20
/21/26/28/32
/38/39/40/41
/42/66/75		 1/2/3/4/5
/7/8/12/13/14
/17/18/19/20
/21/25/26/28
/29/30/32/38
/39/40/41/42
/48/66/71/75		 1/2/3/4/5
/7/8/12/17/18
/19/20/21/28
/38/39/40
/41/42/66
無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E
バッテリー容量 5100mAh 5100mAh 4970mAh 4492mAh
Qi
NFC／FeliCa ○／○ ○／○ ○／○ ○／○
防水・防塵 ○(IP68) ○(IP68) ○(IP68) ○(IP67)
生体認証
(画面内指紋＋顔)
(画面内指紋＋顔)
(画面内指紋＋顔)
(画面内指紋＋顔)
SIM nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
＋eSIM
USB端子 Type-C Type-C Type-C Type-C
イヤホン端子 × × × ×
カラバリ Lavender
Berry
Fog
Obsidian		 Iris
Peony
Porcelain
Obsidian		 Indigo
Frost
Lemongrass
Obsidian		 Aloe
Bay
Porcelain
Obsidian
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン