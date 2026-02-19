Pixel 10aの詳細スペックを10や9a、8aと比較！ カメラ部完全フラットが◎も9aと共通点多し　あとは国内価格どうなる？

海外で先行発表され、米国では3月5日発売のPixelシリーズの廉価モデル「Google Pixel 10a」。日本向けサイトにも「発売予定」という文字があるほか、スペック表にも「JP」モデルの情報が記されており、国内正式発表が期待される。
本記事ではその詳細スペックを前モデルのPixel 9aや上位モデルのPixel 10、さらに旧機種と比較していく。基本的にはPixel 9aとの共通点がCPUやカメラのスペックを含めて、非常に多くなっている。
カメラ部の出っ張りは完全に消滅 ディスプレーもより明るく
それ以外の点ではPixel 9aとの共通点多し
というわけで、まずはPixel 9aからの進化点を紹介。最大の特長は完全にフラット化になった背面。Pixel 9aでもカメラ部の出っ張りは実測で0.5mmと極小だったが（その代わりにカメラのセンサーサイズは8aより小さくなっている）、これが背面と一体化。どこに置いてもフラットだとしている。
ディスプレーは6.3型有機EL（120Hz対応、1080×2424）とここまでは9aと同じだが、最大輝度は2000ニト（9aは1800ニト）、ピーク輝度は3000ニト（同2700ニト）と11％明るくなっている。また、カバーガラスはGorilla Glass 7iになり耐久性が向上（9aはGorilla Glass 3）。また、充電速度も高速になったとしている。
一方の共通点。CPUは9aと同じTensor G4、メモリーは8GBでストレージは128GBと256GBの2モデルなのも同じ。
カメラのスペックも9aと同じ。メインが1/2型センサーの4800万画素（なお、8aは1/1.73型の6400万画素）で、超広角の1300万画素との2眼構成。超解像ズームは最大8倍。5100mAhバッテリー、画面内指紋センサー、IP68の防水防塵対応などについても同等となっている。
米国での価格は9aと変わらずも今のレートだと約8万5000円
性能的には十分以上で今回も人気となりそうだ
気になるのは価格。米国価格はPixel 9aと同じ499ドル。ここに日本では消費税も加わるので、現在のレートをそのまま適用すると約8万5000円。Pixel 9の国内価格は7万9900円で、1年前のレートでも日本向けに若干有利になっていたが、Pixel 10aの国内価格はどうなるだろうか？ これはグーグルの戦略次第なので、正式発表を待つしかなさそう。
単純にスペックだけを見れば、大きな進化はないようにも思えるPixel 10aだが、そもそも9aの時点でミドル～ミドルハイクラスとしてはほぼ文句なしの存在。Pixel 10aではiPhoneのAirDrop対応も予定されており、大半のユーザーにとっては十分以上の性能、そして使いやすさとデザインの魅力はさらにアップ。今回も間違いなく売れ行き好調となりそうな1台だ。
|Pixel 10a
|Pixel 9a
|Pixel 10
|Pixel 8a
|価格
|？
|7万9900円
(128)
9万4900円
(256)
|12万8900円
(128)
14万3900円
(256)
|7万2600円
|ディスプレー
|6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz
|6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz
|6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz
|6.1型有機EL
（20：9）
最大120Hz
|画面解像度
|1080×2424
|1080×2424
|1080×2424
|1080×2400
|サイズ
|73×153.9
×9mm
|73.3×154.7
×8.9mm
|72×152.8
×8.6mm
|72.7×152.1
×8.9mm
|重量
|183g
|185.9g
|204g
|189g
|CPU
|Tensor G4
|Tensor G4
|Tensor G5
|Tensor G3
|内蔵メモリー
|8GB
|8GB
|12GB
|8GB
|内蔵ストレージ
|128/256GB
|128/256GB
|128/256GB
|128GB
|カメラ画素数
|48メガ
(1/2型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
|48メガ
(1/2型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
|48メガ
(1/2型、標準、
マクロ、OIS)
＋13メガ
(超広角)
＋10.8メガ
(光学5倍、OIS)
／イン10.5メガ
|64メガ
(1/1.73型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
|OS
|Android 16
|Android 15→16
|Android 16
|Android 14→16
|5G対応バンド
|サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/26/28/32/38
/40/41/66/75
/77/78/79）
|サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/26/28/38/40
/41/66/75
/77/78/79）
|サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/14
/20/25/26/28
/30/38/40/41
/66/71/75
/77/78/79）
|サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/28/38/40/41
/66/77/78/79）
|4G対応バンド
|1/2/3/4/5
/7/8/12/17/18
/19/20/21/26
/28/32/38/39
/40/41/42
/66/75
|1/2/3/4/5
/7/8/12/14
/17/18/19/20
/21/26/28/32
/38/39/40/41
/42/66/75
|1/2/3/4/5
/7/8/12/13/14
/17/18/19/20
/21/25/26/28
/29/30/32/38
/39/40/41/42
/48/66/71/75
|1/2/3/4/5
/7/8/12/17/18
/19/20/21/28
/38/39/40
/41/42/66
|無線LAN
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 6E
|バッテリー容量
|5100mAh
|5100mAh
|4970mAh
|4492mAh
|Qi
|○
|○
|○
|○
|NFC／FeliCa
|○／○
|○／○
|○／○
|○／○
|防水・防塵
|○(IP68)
|○(IP68)
|○(IP68)
|○(IP67)
|生体認証
|○
(画面内指紋＋顔)
|○
(画面内指紋＋顔)
|○
(画面内指紋＋顔)
|○
(画面内指紋＋顔)
|SIM
|nanoSIM
＋eSIM
|nanoSIM
＋eSIM
|nanoSIM
＋eSIM
|nanoSIM
＋eSIM
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|イヤホン端子
|×
|×
|×
|×
|カラバリ
|Lavender
Berry
Fog
Obsidian
|Iris
Peony
Porcelain
Obsidian
|Indigo
Frost
Lemongrass
Obsidian
|Aloe
Bay
Porcelain
Obsidian