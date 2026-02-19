Pixel 10aの詳細スペックを10や9a、8aと比較！ カメラ部完全フラットが◎も9aと共通点多し　あとは国内価格どうなる？

海外で先行発表され、米国では3月5日発売のPixelシリーズの廉価モデル「Google Pixel 10a」。日本向けサイトにも「発売予定」という文字があるほか、スペック表にも「JP」モデルの情報が記されており、国内正式発表が期待される。

本記事ではその詳細スペックを前モデルのPixel 9aや上位モデルのPixel 10、さらに旧機種と比較していく。基本的にはPixel 9aとの共通点がCPUやカメラのスペックを含めて、非常に多くなっている。

カメラ部の出っ張りは完全に消滅 ディスプレーもより明るく

それ以外の点ではPixel 9aとの共通点多し

というわけで、まずはPixel 9aからの進化点を紹介。最大の特長は完全にフラット化になった背面。Pixel 9aでもカメラ部の出っ張りは実測で0.5mmと極小だったが（その代わりにカメラのセンサーサイズは8aより小さくなっている）、これが背面と一体化。どこに置いてもフラットだとしている。

ディスプレーは6.3型有機EL（120Hz対応、1080×2424）とここまでは9aと同じだが、最大輝度は2000ニト（9aは1800ニト）、ピーク輝度は3000ニト（同2700ニト）と11％明るくなっている。また、カバーガラスはGorilla Glass 7iになり耐久性が向上（9aはGorilla Glass 3）。また、充電速度も高速になったとしている。

一方の共通点。CPUは9aと同じTensor G4、メモリーは8GBでストレージは128GBと256GBの2モデルなのも同じ。

カメラのスペックも9aと同じ。メインが1/2型センサーの4800万画素（なお、8aは1/1.73型の6400万画素）で、超広角の1300万画素との2眼構成。超解像ズームは最大8倍。5100mAhバッテリー、画面内指紋センサー、IP68の防水防塵対応などについても同等となっている。

米国での価格は9aと変わらずも今のレートだと約8万5000円

性能的には十分以上で今回も人気となりそうだ

気になるのは価格。米国価格はPixel 9aと同じ499ドル。ここに日本では消費税も加わるので、現在のレートをそのまま適用すると約8万5000円。Pixel 9の国内価格は7万9900円で、1年前のレートでも日本向けに若干有利になっていたが、Pixel 10aの国内価格はどうなるだろうか？ これはグーグルの戦略次第なので、正式発表を待つしかなさそう。

単純にスペックだけを見れば、大きな進化はないようにも思えるPixel 10aだが、そもそも9aの時点でミドル～ミドルハイクラスとしてはほぼ文句なしの存在。Pixel 10aではiPhoneのAirDrop対応も予定されており、大半のユーザーにとっては十分以上の性能、そして使いやすさとデザインの魅力はさらにアップ。今回も間違いなく売れ行き好調となりそうな1台だ。