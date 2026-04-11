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国内発売のお手頃Androidスマホの決定版「Pixel 10a」！ Pixel 9aや8aとは背面完全フラット以外に何が違う？

2026年04月11日 12時00分更新

文● オカモト／ASCII

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　海外に続いて、日本でも発表されたPixelシリーズの廉価モデル「Google Pixel 10a」。4月14日に発売を控えており、気になっている人も多いはず。

Pixel

Pixel 10aがまもなく発売！ 右は日本限定色のIsai Blue

　本記事ではその詳細スペックを前モデルのPixel 9aやPixel 8a、上位モデルのPixel 10などと比較。どこが違うかを詳しく見ていく。基本的にはPixel 9aとはCPUやカメラのスペックを含めて、共通点は非常に多くなっている。

Pixel

カラバリは左からLavender、Fog、Berry、Obsidian、Isai Blueの順

背面フラットのデザインは本当に素晴らしい！
そのほかのスペックはほぼほぼPixel 9aと共通

　まずはPixel 9aからの進化点を紹介。最大の特長は完全にフラットになった背面。Pixel 9aでもカメラ部の出っ張りは実測で0.5mmと極小だが（その代わりにカメラのセンサーサイズは8aより小さくなっている）、Pixel 10aでは背面と一体化。机の上に置いてもガタガタしにくく使いやすい。

Pixel

左がPixel 9a。そもそもこちらもほとんど出っ張っていないのだが、完全フラットとは明らかな違いはある

　本体サイズもほぼ同じなのだが（Pixel 10aが73×153.9×9mmで、Pixel 9aは73.3×154.7×8.9mm）、厚みも0.1mm違うので、ケースなどは流用できなさそうだ。

　もう1つの進化点はディスプレー、6.3型有機EL（1080×2424）で60～120Hzの可変駆動なのはPixel 9aと同じだが、最大輝度は2000ニト（9aは1800ニト）、ピーク輝度は3000ニト（同2700ニト）と11％明るくなっている。また、カバーガラスはGorilla Glass 7iになり耐久性が向上（Pixel 9aはGorilla Glass 3）している。

Pixel

本体やディスプレー面の頑丈さも売りの1つ

　共通なのはCPUとストレージ。CPUは9aと同じTensor G4で、Pixel 10のTensor G5と比べると一世代古いことになる。メモリーは8GBでストレージは128GBと256GBの2モデルなのも同じ。

価格もPixel 9aと変わらずに7万9900円～
フラットな背面にするためか、カメラの性能は控えめ

　価格もPixel 9aと同じで、128GBモデルが7万9900円。米国でも499ドルと価格事態は変わっていないのだが、現在のレートに消費税を加えると（米国価格は基本税抜）、約8万5000円。「グーグルはかなり頑張った！」と言えそうだ。

　カメラのスペックもPixel 9aと同じ。メインが1/2型センサーの4800万画素（なお、Pixel 8aは1/1.73型の6400万画素）で、超広角の1300万画素との2眼構成。センサーサイズはこのクラスとしてもやや控えめで望遠レンズもないが、超解像ズームは最大8倍まで対応する。また、Pixel 10で加わった、「オートベストテイク」「カメラコーチ」といった機能が利用できるようになっている。

Pixel

カメラは一般的な使い方には十分な性能だが、ハードウェアについては“程々”な感じがするのも確か

　5100mAhバッテリー、画面内指紋センサー、IP68の防水防塵対応なども同等。なお、Pixel 10の上位モデルと同様にiPhoneのAirDropとの間でのファイル交換にも対応している。

Pixel

主なスペック一覧

Pixel

こちらはBerry。オレンジ寄りのピンクだ

Pixel

Fogは緑がかったホワイト

日本限定色は256GBモデルのみながら、通常版と同価格で
素晴らしい出来の専用のバンパーも同梱される

　国内独自の要素として、日本限定色「Isai Blue」の存在に注目したい。256GBモデルのみの用意ながら、価格は通常モデルと同じ9万4900円。

Pixel

Isai Blueは特別なパッケージとともに提供される

Pixel

濃いブルーが魅力的

　アーティスト集団とのコラボによる独自のパッケージやステッカー、さらに特製バンパーがセットになっている。このバンパーの出来が抜群で、カメラの出っ張りがないからそのデザインが実に魅力的。これだけでもIsai Blueが欲しくなる逸品だ（注文はすでに可能。発送は5月20日から）。

Pixel

専用バンパーは高耐久性の本体と出っ張りがないカメラとの組み合わせだからこそ

Pixel

壁紙やアイコンのテーマにはコラボしたアーティストの作品を巧みに盛り込んでいる

　Pixel 10aは、SIMフリー版に加え、国内主要4キャリアとそのサブブランド（UQ、ワイモバ）でも取り扱う。SIMフリー版を入手できるGoogleストアでは、4月27日までの購入で次回以降使える1万円分のストアポイント還元というキャンペーンもあり、どのカラーを選ぶかを含めて、とっても悩ましい！

　 Pixel 10a Pixel 9a Pixel 10 Pixel 8a
価格 7万9900円
(128)
9万4900円
(256)		 7万9900円
(128)
9万4900円
(256)		 12万8900円
(128)
14万3900円
(256)		 7万2600円
ディスプレー 6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz
3000ニト
(ピーク輝度)		 6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz
2700ニト
(ピーク輝度)		 6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz
3000ニト
(ピーク輝度)		 6.1型有機EL
（20：9）
最大120Hz
2000ニト
(ピーク輝度)
画面解像度 1080×2424 1080×2424 1080×2424 1080×2400
サイズ 73×153.9
×9mm		 73.3×154.7
×8.9mm		 72×152.8
×8.6mm		 72.7×152.1
×8.9mm
重量 183g 185.9g 204g 189g
CPU Tensor G4 Tensor G4 Tensor G5 Tensor G3
内蔵メモリー 8GB 8GB 12GB 8GB
内蔵ストレージ 128/256GB 128/256GB 128/256GB 128GB
カメラ画素数 48メガ
(1/2型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ		 48メガ
(1/2型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ		 48メガ
(1/2型、標準、
マクロ、OIS)
＋13メガ
(超広角)
＋10.8メガ
(光学5倍、OIS)
／イン10.5メガ		 64メガ
(1/1.73型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
OS Android 16 Android 15→16 Android 16 Android 14→16
5G対応バンド サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/26/28/38/40
/41/66/75
/77/78/79）		 サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/26/28/38/40
/41/66/75
/77/78/79）		 サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/14
/20/25/26/28
/30/38/40/41
/66/71/75
/77/78/79）		 サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/28/38/40/41
/66/77/78/79）
4G対応バンド 1/2/3/4/5
/7/8/12/17/18
/19/20/21/26
/28/32/38/39
/40/41/42
/66/75		 1/2/3/4/5
/7/8/12/14
/17/18/19/20
/21/26/28/32
/38/39/40/41
/42/66/75		 1/2/3/4/5
/7/8/12/13/14
/17/18/19/20
/21/25/26/28
/29/30/32/38
/39/40/41/42
/48/66/71/75		 1/2/3/4/5
/7/8/12/17/18
/19/20/21/28
/38/39/40
/41/42/66
無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E
バッテリー容量 5100mAh 5100mAh 4970mAh 4492mAh
Qi
NFC／FeliCa ○／○ ○／○ ○／○ ○／○
防水・防塵 ○(IP68) ○(IP68) ○(IP68) ○(IP67)
生体認証
(画面内指紋＋顔)
(画面内指紋＋顔)
(画面内指紋＋顔)
(画面内指紋＋顔)
SIM nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
＋eSIM
USB端子 Type-C Type-C Type-C Type-C
イヤホン端子 × × × ×
カラバリ Lavender
Berry
Fog
Obsidian
Isai Blue		 Iris
Peony
Porcelain
Obsidian		 Indigo
Frost
Lemongrass
Obsidian		 Aloe
Bay
Porcelain
Obsidian

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