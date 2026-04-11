国内発売のお手頃Androidスマホの決定版「Pixel 10a」！ Pixel 9aや8aとは背面完全フラット以外に何が違う？

海外に続いて、日本でも発表されたPixelシリーズの廉価モデル「Google Pixel 10a」。4月14日に発売を控えており、気になっている人も多いはず。
本記事ではその詳細スペックを前モデルのPixel 9aやPixel 8a、上位モデルのPixel 10などと比較。どこが違うかを詳しく見ていく。基本的にはPixel 9aとはCPUやカメラのスペックを含めて、共通点は非常に多くなっている。
背面フラットのデザインは本当に素晴らしい！
そのほかのスペックはほぼほぼPixel 9aと共通
まずはPixel 9aからの進化点を紹介。最大の特長は完全にフラットになった背面。Pixel 9aでもカメラ部の出っ張りは実測で0.5mmと極小だが（その代わりにカメラのセンサーサイズは8aより小さくなっている）、Pixel 10aでは背面と一体化。机の上に置いてもガタガタしにくく使いやすい。
本体サイズもほぼ同じなのだが（Pixel 10aが73×153.9×9mmで、Pixel 9aは73.3×154.7×8.9mm）、厚みも0.1mm違うので、ケースなどは流用できなさそうだ。
もう1つの進化点はディスプレー、6.3型有機EL（1080×2424）で60～120Hzの可変駆動なのはPixel 9aと同じだが、最大輝度は2000ニト（9aは1800ニト）、ピーク輝度は3000ニト（同2700ニト）と11％明るくなっている。また、カバーガラスはGorilla Glass 7iになり耐久性が向上（Pixel 9aはGorilla Glass 3）している。
共通なのはCPUとストレージ。CPUは9aと同じTensor G4で、Pixel 10のTensor G5と比べると一世代古いことになる。メモリーは8GBでストレージは128GBと256GBの2モデルなのも同じ。
価格もPixel 9aと変わらずに7万9900円～
フラットな背面にするためか、カメラの性能は控えめ
価格もPixel 9aと同じで、128GBモデルが7万9900円。米国でも499ドルと価格事態は変わっていないのだが、現在のレートに消費税を加えると（米国価格は基本税抜）、約8万5000円。「グーグルはかなり頑張った！」と言えそうだ。
カメラのスペックもPixel 9aと同じ。メインが1/2型センサーの4800万画素（なお、Pixel 8aは1/1.73型の6400万画素）で、超広角の1300万画素との2眼構成。センサーサイズはこのクラスとしてもやや控えめで望遠レンズもないが、超解像ズームは最大8倍まで対応する。また、Pixel 10で加わった、「オートベストテイク」「カメラコーチ」といった機能が利用できるようになっている。
5100mAhバッテリー、画面内指紋センサー、IP68の防水防塵対応なども同等。なお、Pixel 10の上位モデルと同様にiPhoneのAirDropとの間でのファイル交換にも対応している。
日本限定色は256GBモデルのみながら、通常版と同価格で
素晴らしい出来の専用のバンパーも同梱される
国内独自の要素として、日本限定色「Isai Blue」の存在に注目したい。256GBモデルのみの用意ながら、価格は通常モデルと同じ9万4900円。
アーティスト集団とのコラボによる独自のパッケージやステッカー、さらに特製バンパーがセットになっている。このバンパーの出来が抜群で、カメラの出っ張りがないからそのデザインが実に魅力的。これだけでもIsai Blueが欲しくなる逸品だ（注文はすでに可能。発送は5月20日から）。
Pixel 10aは、SIMフリー版に加え、国内主要4キャリアとそのサブブランド（UQ、ワイモバ）でも取り扱う。SIMフリー版を入手できるGoogleストアでは、4月27日までの購入で次回以降使える1万円分のストアポイント還元というキャンペーンもあり、どのカラーを選ぶかを含めて、とっても悩ましい！
|Pixel 10a
|Pixel 9a
|Pixel 10
|Pixel 8a
|価格
|7万9900円
(128)
9万4900円
(256)
|7万9900円
(128)
9万4900円
(256)
|12万8900円
(128)
14万3900円
(256)
|7万2600円
|ディスプレー
|6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz
3000ニト
(ピーク輝度)
|6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz
2700ニト
(ピーク輝度)
|6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz
3000ニト
(ピーク輝度)
|6.1型有機EL
（20：9）
最大120Hz
2000ニト
(ピーク輝度)
|画面解像度
|1080×2424
|1080×2424
|1080×2424
|1080×2400
|サイズ
|73×153.9
×9mm
|73.3×154.7
×8.9mm
|72×152.8
×8.6mm
|72.7×152.1
×8.9mm
|重量
|183g
|185.9g
|204g
|189g
|CPU
|Tensor G4
|Tensor G4
|Tensor G5
|Tensor G3
|内蔵メモリー
|8GB
|8GB
|12GB
|8GB
|内蔵ストレージ
|128/256GB
|128/256GB
|128/256GB
|128GB
|カメラ画素数
|48メガ
(1/2型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
|48メガ
(1/2型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
|48メガ
(1/2型、標準、
マクロ、OIS)
＋13メガ
(超広角)
＋10.8メガ
(光学5倍、OIS)
／イン10.5メガ
|64メガ
(1/1.73型
標準、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
|OS
|Android 16
|Android 15→16
|Android 16
|Android 14→16
|5G対応バンド
|サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/26/28/38/40
/41/66/75
/77/78/79）
|サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/26/28/38/40
/41/66/75
/77/78/79）
|サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/14
/20/25/26/28
/30/38/40/41
/66/71/75
/77/78/79）
|サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/28/38/40/41
/66/77/78/79）
|4G対応バンド
|1/2/3/4/5
/7/8/12/17/18
/19/20/21/26
/28/32/38/39
/40/41/42
/66/75
|1/2/3/4/5
/7/8/12/14
/17/18/19/20
/21/26/28/32
/38/39/40/41
/42/66/75
|1/2/3/4/5
/7/8/12/13/14
/17/18/19/20
/21/25/26/28
/29/30/32/38
/39/40/41/42
/48/66/71/75
|1/2/3/4/5
/7/8/12/17/18
/19/20/21/28
/38/39/40
/41/42/66
|無線LAN
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 6E
|バッテリー容量
|5100mAh
|5100mAh
|4970mAh
|4492mAh
|Qi
|○
|○
|○
|○
|NFC／FeliCa
|○／○
|○／○
|○／○
|○／○
|防水・防塵
|○(IP68)
|○(IP68)
|○(IP68)
|○(IP67)
|生体認証
|○
(画面内指紋＋顔)
|○
(画面内指紋＋顔)
|○
(画面内指紋＋顔)
|○
(画面内指紋＋顔)
|SIM
|nanoSIM
＋eSIM
|nanoSIM
＋eSIM
|nanoSIM
＋eSIM
|nanoSIM
＋eSIM
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|イヤホン端子
|×
|×
|×
|×
|カラバリ
|Lavender
Berry
Fog
Obsidian
Isai Blue
|Iris
Peony
Porcelain
Obsidian
|Indigo
Frost
Lemongrass
Obsidian
|Aloe
Bay
Porcelain
Obsidian
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