国内発売のお手頃Androidスマホの決定版「Pixel 10a」！ Pixel 9aや8aとは背面完全フラット以外に何が違う？

海外に続いて、日本でも発表されたPixelシリーズの廉価モデル「Google Pixel 10a」。4月14日に発売を控えており、気になっている人も多いはず。

本記事ではその詳細スペックを前モデルのPixel 9aやPixel 8a、上位モデルのPixel 10などと比較。どこが違うかを詳しく見ていく。基本的にはPixel 9aとはCPUやカメラのスペックを含めて、共通点は非常に多くなっている。

背面フラットのデザインは本当に素晴らしい！

そのほかのスペックはほぼほぼPixel 9aと共通

まずはPixel 9aからの進化点を紹介。最大の特長は完全にフラットになった背面。Pixel 9aでもカメラ部の出っ張りは実測で0.5mmと極小だが（その代わりにカメラのセンサーサイズは8aより小さくなっている）、Pixel 10aでは背面と一体化。机の上に置いてもガタガタしにくく使いやすい。

本体サイズもほぼ同じなのだが（Pixel 10aが73×153.9×9mmで、Pixel 9aは73.3×154.7×8.9mm）、厚みも0.1mm違うので、ケースなどは流用できなさそうだ。

もう1つの進化点はディスプレー、6.3型有機EL（1080×2424）で60～120Hzの可変駆動なのはPixel 9aと同じだが、最大輝度は2000ニト（9aは1800ニト）、ピーク輝度は3000ニト（同2700ニト）と11％明るくなっている。また、カバーガラスはGorilla Glass 7iになり耐久性が向上（Pixel 9aはGorilla Glass 3）している。

共通なのはCPUとストレージ。CPUは9aと同じTensor G4で、Pixel 10のTensor G5と比べると一世代古いことになる。メモリーは8GBでストレージは128GBと256GBの2モデルなのも同じ。

価格もPixel 9aと変わらずに7万9900円～

フラットな背面にするためか、カメラの性能は控えめ

価格もPixel 9aと同じで、128GBモデルが7万9900円。米国でも499ドルと価格事態は変わっていないのだが、現在のレートに消費税を加えると（米国価格は基本税抜）、約8万5000円。「グーグルはかなり頑張った！」と言えそうだ。

カメラのスペックもPixel 9aと同じ。メインが1/2型センサーの4800万画素（なお、Pixel 8aは1/1.73型の6400万画素）で、超広角の1300万画素との2眼構成。センサーサイズはこのクラスとしてもやや控えめで望遠レンズもないが、超解像ズームは最大8倍まで対応する。また、Pixel 10で加わった、「オートベストテイク」「カメラコーチ」といった機能が利用できるようになっている。

5100mAhバッテリー、画面内指紋センサー、IP68の防水防塵対応なども同等。なお、Pixel 10の上位モデルと同様にiPhoneのAirDropとの間でのファイル交換にも対応している。

日本限定色は256GBモデルのみながら、通常版と同価格で

素晴らしい出来の専用のバンパーも同梱される

国内独自の要素として、日本限定色「Isai Blue」の存在に注目したい。256GBモデルのみの用意ながら、価格は通常モデルと同じ9万4900円。

アーティスト集団とのコラボによる独自のパッケージやステッカー、さらに特製バンパーがセットになっている。このバンパーの出来が抜群で、カメラの出っ張りがないからそのデザインが実に魅力的。これだけでもIsai Blueが欲しくなる逸品だ（注文はすでに可能。発送は5月20日から）。

Pixel 10aは、SIMフリー版に加え、国内主要4キャリアとそのサブブランド（UQ、ワイモバ）でも取り扱う。SIMフリー版を入手できるGoogleストアでは、4月27日までの購入で次回以降使える1万円分のストアポイント還元というキャンペーンもあり、どのカラーを選ぶかを含めて、とっても悩ましい！