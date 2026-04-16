カプコン新作「プラグマタ」Steam版は13時リリース コンソール版は0時開始予定
カプコンは4月15日、ついに4月17日に発売する完全新作「プラグマタ」について、ダウンロード版のリリース時刻を告知した。
Steam版は日本時間2026年4月17日13時より遊べるようになるとのこと。PlayStation 5／Xbox Series X|S版は4月17日0時からで、Nintendo Switch 2版は4月24日に解禁となる。
ユーザーからは「月面探索楽しみ！」「準備オッケーだよ」「待ちきれないぜ」「段々興味わいてきた」「体験版良かったですよー」「コレ絶対泣かしに来るやつ…！」「え、もう今夜!?」「マズい、発売してしまう」など、発売直前の盛り上がりを見せている。
なお、ASCIIではPS5版のレビューを掲載中。アクション難易度や探索の楽しいポイントなどを綴っているので、ぜひこちらを購入の参考にしてもらえればと思う。
●カプコンの完全新作A・ADV『プラグマタ』をプレイレビュー！ディアナとの月面探索が楽しすぎる
https://ascii.jp/elem/000/004/395/4395662/
【ゲーム情報】
タイトル：プラグマタ
ジャンル：SFアクションアドベンチャー
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年4月17日 ※国内Nintendo Switch 2版のみ4月24日予定
価格：
通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。
CERO：C（15才以上対象）
©CAPCOM
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