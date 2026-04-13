4Kで映像美に浸る、360Hzで真剣勝負。切り替えて使える27インチディスプレーが5万円切り

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【Amazonタイムセール】

Dell ゲーミングモニター「Alienware AW2725QF-A」をチェック！

Dellのゲーミングモニター「Alienware AW2725QF-A」がAmazonタイムセール対象。参考価格74,980円のところ、33％オフの49,880円で販売中。

4Kで映像美に浸りたいときもあれば、FPSのような対戦ゲームで滑らかに動かしたいときもある。画質かスピードか、どちらかを選ぶしかないのだろうか。その「どっちも譲れない」を、解像度を切り替えて1台で使い分けられるのが「Alienware AW2725QF-A」だ。

①4Kで遊ぶ時間も、ちゃんと満足できる

このモデルは速さだけではなく、4K表示とDisplayHDR 600、DCI-P3 95％の広い色域に対応している。明暗の差や色の出方がしっかりしていて、シングルプレイのゲームや映像も見やすい。対戦用としてだけでなく、普段のゲーム体験も崩さずに使える。

②対戦では360Hzの速さをしっかり活かせる

フルHDに切り替えると最大360Hz表示に対応し、動きの速い場面でも見やすさを保ちやすい。0.5msの応答速度やG-SYNC Compatibleにも対応していて、視点を大きく動かす場面でもブレやカクつきを抑えやすい。普段は4K、対戦では速度重視と、用途に合わせて使い分けられる。

③調整や保証まで含めて長く使いやすい

縦横回転や高さ調整に対応していて、設置後の微調整がしやすい。HDMI 2.1やDisplayPortも備えているので、PCやゲーム機をつないで使う構成にも対応する。Amazon.co.jp限定の5年無輝点保証が付く点も、長く使ううえでは安心材料になる。