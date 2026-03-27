【無料ゲーム】海上で漂流者の居住地を作る「Havendock」が1週間限定で1980円→0円 縦スクSTG「ハイパーエシュロン」も無料に
Epic Games Storeにて3月27日より、海上シム「Havendock」と縦スクロールSTG「ハイパーエシュロン」が無料配布中だ。期間は2026年4月3日0時まで。
「Havendock」は、広大な海のど真ん中で自分だけの街を築いていくコロニーシミュレーションゲーム。漂流する資源でさまざまな物を作り、新たな居住者を迎え、管理の手は海底にまで広げられる。小さな集落から宇宙進出を目指すハイテク社会を目指そう。
通常1980円のところ、いまだけ0円でゲット可能。のんびり気楽なシムを楽しみたいなら、うってつけだ。
「ハイパーエシュロン」は、アーケードゲームの名作から着想を得た縦スクロールシューティングゲーム。敵を倒して自機や僚機をパワーアップさせ、10の惑星を巡るストーリーを楽しめる。
こちらも通常1260円のところ0円で入手できる。期間が過ぎても遊べるので、権利だけでも確保しておくと良いだろう。
・Epic Games Storeトップページ
https://store.epicgames.com/ja/
・「Havendock」製品ページ
https://store.epicgames.com/ja/p/havendock-64983e
・「ハイパーエシュロン」製品ページ
https://store.epicgames.com/ja/p/hyper-echelon-2d23ff
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