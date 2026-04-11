Amazonセール情報大紹介！ 第1619回
魚焼き、裏返さなくていい。ほぼ放置でいいロースター、6,980円
2026年04月11日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
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山善の「ワイドグリル フィッシュロースター NFR-1100(MB)」がAmazonで割引対象。参考価格7,981円のところ、13％オフの6,980円で販売中。
魚焼きって、ずっと見てないといけないのが面倒。焼きすぎないか気にして、途中で裏返して、終わったら掃除もある。その一連の流れが面倒に感じているなら、この手のロースターはかなり相性がいい。
①シンプルに使える調理家電
つまみを回すだけで使えるシンプルなロースター。30分タイマー付きで、焼き上がりはベルでお知らせ。細かい設定がいらず、感覚的に扱いやすい。
②裏返さずに焼ける両面ヒーター
上下ヒーターで両面から加熱するので、途中でひっくり返す必要がない。表と裏を気にしながら焼く手間が減り、そのまま並べて焼いていけるのがこのタイプの強み。魚だけでなく、肉や焼き鳥などにも使える。
③洗いやすいから手入れがしやすい
本体とヒーター以外は水洗い可能で、汚れてもすぐに洗えるつくり。使ったあとの片付けも比較的シンプルに済ませやすい。洗うハードルが低い分、日常的に使いやすい。
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