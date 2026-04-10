ダンテたちの性能など詳細情報を紹介！
『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』の本編内に『DMC5』とのコラボコンテンツが登場！
コロプラは4月9日、Nintendo Switch用ソフト『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』について、『デビル メイ クライ 5』（以下、DMC5）コラボレーションコンテンツに関する新情報を公開。
本作の発売日は2026年4月23日、価格はダウンロード版の通常版が3960円、デジタルデラックスエディションが4960円だ。パッケージ専用の特装版も用意されているので、詳しくは下記のゲーム情報を確認してほしい。
▼紹介PV】
https://youtu.be/FGV4CWhhsmg
【3人のデビルハンターがツクヨミの前に立ちはだかる！】
本作では、ストーリー中盤でダンテ・ネロ・バージルらと遭遇する。プレイヤーの選択次第で彼らとのバトルに突入。デビルハンターたちはいずれも高い戦闘力を有しており、強力な固有技でツクヨミに襲い掛かる。苦戦は避けられないが、倒した際の報酬も大きくなる。
【『DMC5』らしい「スタイリッシュアクション」を戦略カードバトルで完全再現！】
デビルハンターとのバトルに勝利すると、彼らは「神魔札」として強力な戦力となる。それぞれ、原作の特徴を再現した専用のカード効果を備えている。プレイヤーはカードゲームでありながら『DMC5』のような爽快感あふれるバトルを味わえる。
さらに、バトル中に条件を満たすとデビルハンターたちは「魔人」や「真魔人」の姿に変化し、カード性能がさらに強化される。
＜1＞ダンテ
専用効果「スタイリッシュランク」
1ターン内で敵にダメージを与えるほどランクが上昇し、ランクが上がる度に手札の攻撃力が増加する。
＜2＞ネロ
専用効果「イクシード」
手札に残した状態でターンを終了することで、「ネロ」の攻撃力を3段階まで大幅に増加させる。
＜3＞バージル
専用効果「コンセントレイション」
“連携”のカード効果を発動させる度に手札の攻撃力が少しずつ上昇し、最大10段階まで上げることが可能。
●デビルハンター専用武器が、カードの性能を最大限に引き出す！
デビルハンターの「神魔札」と同時に、専用の「神装」（攻撃アイテム）が入手できるようになる。ダンテでは「魔剣スパーダ」、ネロは「レッドクイーン」、バージルは「閻魔刀」と、彼らの愛用武器がモチーフのアイテムを用意。それぞれのカードの専用効果を補強する効果を持つ。
なお、ASCII GAMESでは本作の先行プレイレポートを掲載している。本コラボコンテンツについても触れているので、あわせてチェックしてほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ
ジャンル：デッキ構築タワーダンジョン
発売：コロプラ
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2026年4月23日予定
価格：
通常版：3960円（ダウンロード版）
デジタルデラックスエディション：4960円（ダウンロード版）
特装版「月神BOX」：1万9800円（パッケージ版）
100セット限定 特装版「神魔画家BOX」：9万8800円（パッケージ版）
※特装版はコロプラ公式ショップ「マジゲット」で予約受付中。
※パッケージ版本編は特装版へのみ同梱。
※特装版の発送は2026年6月予定
CERO：C（15歳以上対象）
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