コロプラは4月9日、Nintendo Switch用ソフト『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』について、『デビル メイ クライ 5』（以下、DMC5）コラボレーションコンテンツに関する新情報を公開。

本作の発売日は2026年4月23日、価格はダウンロード版の通常版が3960円、デジタルデラックスエディションが4960円だ。パッケージ専用の特装版も用意されているので、詳しくは下記のゲーム情報を確認してほしい。

▼紹介PV】

https://youtu.be/FGV4CWhhsmg

【3人のデビルハンターがツクヨミの前に立ちはだかる！】

本作では、ストーリー中盤でダンテ・ネロ・バージルらと遭遇する。プレイヤーの選択次第で彼らとのバトルに突入。デビルハンターたちはいずれも高い戦闘力を有しており、強力な固有技でツクヨミに襲い掛かる。苦戦は避けられないが、倒した際の報酬も大きくなる。

【『DMC5』らしい「スタイリッシュアクション」を戦略カードバトルで完全再現！】

デビルハンターとのバトルに勝利すると、彼らは「神魔札」として強力な戦力となる。それぞれ、原作の特徴を再現した専用のカード効果を備えている。プレイヤーはカードゲームでありながら『DMC5』のような爽快感あふれるバトルを味わえる。

さらに、バトル中に条件を満たすとデビルハンターたちは「魔人」や「真魔人」の姿に変化し、カード性能がさらに強化される。

＜1＞ダンテ

専用効果「スタイリッシュランク」

1ターン内で敵にダメージを与えるほどランクが上昇し、ランクが上がる度に手札の攻撃力が増加する。

＜2＞ネロ

専用効果「イクシード」

手札に残した状態でターンを終了することで、「ネロ」の攻撃力を3段階まで大幅に増加させる。

＜3＞バージル

専用効果「コンセントレイション」

“連携”のカード効果を発動させる度に手札の攻撃力が少しずつ上昇し、最大10段階まで上げることが可能。

●デビルハンター専用武器が、カードの性能を最大限に引き出す！

デビルハンターの「神魔札」と同時に、専用の「神装」（攻撃アイテム）が入手できるようになる。ダンテでは「魔剣スパーダ」、ネロは「レッドクイーン」、バージルは「閻魔刀」と、彼らの愛用武器がモチーフのアイテムを用意。それぞれのカードの専用効果を補強する効果を持つ。

なお、ASCII GAMESでは本作の先行プレイレポートを掲載している。本コラボコンテンツについても触れているので、あわせてチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ

ジャンル：デッキ構築タワーダンジョン

発売：コロプラ

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2026年4月23日予定

価格：

通常版：3960円（ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：4960円（ダウンロード版）

特装版「月神BOX」：1万9800円（パッケージ版）

100セット限定 特装版「神魔画家BOX」：9万8800円（パッケージ版）

※特装版はコロプラ公式ショップ「マジゲット」で予約受付中。

※パッケージ版本編は特装版へのみ同梱。

※特装版の発送は2026年6月予定

CERO：C（15歳以上対象）

©COLOPL, Inc.

©CAPCOM

© Nintendo

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※Nintendo SwitchおよびNintendo Switchロゴは任天堂の商標です。

※YouTubeは Google LLC の商標です。

※そのほかすべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。