公式Xでは、金子一馬氏の新規描き下ろしイラストに直筆サインを入れた非売品の特製ポスタープレゼントも！

コロプラは4月23日、ゲームクリエイター・金子一馬氏が手がけるNintendo Switch用ソフト『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』を発売。価格は、ダウンロード版の通常版が3960円／デジタルデラックスエディションが4960円だ。

また、コロプラ公式ショップ「マジゲット」で数量限定のパッケージ特装版「月神BOX」（1万9800円）／100セット限定 特装版「神魔画家BOX」（9万8800円）を発売。本作のパッケージ通常版は、この2つの特装版にのみ同梱される。

▼ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=A2B1ncE7tWg

▼マイニンテンドーストア

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103745

本作は、金子一馬氏が描く独創的なダークファンタジーの世界観に、デッキ構築型ローグライクの緊迫したゲームシステムが融合したゲーム。神話と現代が交錯する重厚なストーリーと研ぎ澄まされた戦略「神魔札」バトルを通して、濃密なローグライク体験を楽しめる。

また、発売を記念し、公式X（Twitter）では金子一馬の直筆サインを入れた非売品の特製ポスターが抽選で当たる記念キャンペーンを実施している。

さらに、公式生放送を本日4月23日20時より配信。金子一馬氏自らゲームをプレイしながら、序盤のゲーム映像を紹介するという。こちらもぜひともチェックしよう。

▼カズマのゆるチュ～ブ はじめての実況編

https://youtube.com/live/BKPvr-oksi4

■ゲームの特徴

●奇才・金子一馬が描く、神と悪魔と人が交錯する物語

古今東西・世界各地の伝承をベースに、現代的な解釈や意匠が取り入れられた「神魔」のデザイン。そして、神話と現代テクノロジーが融合したダークでソリッドな世界観が、プレイヤーを非日常の戦いへと誘う。

●“3枚”が切り拓く、思考のスピードバトル

手札の上限は常に「3枚」。スピーディーかつスリリングなバトル展開が味わえる。敵の動きを予測し、手札を入れ替える直感的な操作と、1手のミスが命取りになる奥深い戦略性。シンプル操作で味わえる、研ぎ澄まされた戦術体験を楽しもう。

●キャラクターごとに異なるバトルスタイル！

本作には5人のプレイアブルキャラクターが存在し、異なる5つのスタイルでのバトルが楽しめる。プレイヤーはそれぞれの特性を理解し、ランダムに登場するカード（神魔札）を戦略的に選択・強化していくことがダンジョン攻略の鍵となる。

●プレイヤーの選択がカードとなって還ってくる「創成札」システム

探索中のプレイヤーの選択が、切り札「創成札（そうせいふだ）」の性能や種類に変化をもたらす。探索中に力尽きたとしても、入手した「創成札」はアーカイブとして記録され、次回の探索で再入手の機会が残される。

■『デビル メイ クライ 5』コラボレーションコンテンツも

大人気アクションゲーム『デビル メイ クライ 5』とのコラボレーションコンテンツが登場する。ストーリー中盤でダンテ・ネロ・バージルらと遭遇し、選択次第でバトルに突入。見事バトルに勝利すると、彼らは「神魔札」として強力な戦力となる。

ダンテ・ネロ・バージルの神魔札はそれぞれ原作の特徴を再現した専用のカード効果を備えており、カードゲームでありながら『DMC5』のような爽快感あふれるバトルを味わえる。

■公式ミニ番組「カズマのゆるチュ～ブ はじめての実況編」を生配信！

『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』の発売を記念して、本日4月23日20時より、「カズマのゆるチュ～ブ はじめての実況編」を生配信。ゲストにムー編集部・望月さんを迎え、金子一馬氏がゲームをプレイしつつ、ゲームに登場するキャラクターや裏話をゆる～く解説する。

▼カズマのゆるチュ～ブ はじめての実況編

https://youtube.com/live/BKPvr-oksi4

■金子一馬氏サイン入り非売品ポスターが当たるXキャンペーンを実施中！

『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』発売にあわせて金子一馬氏が描き下ろした新規イラストに、金子一馬の直筆サインを入れた非売品の特製ポスターを抽選で合計10名へプレゼント。詳細はゲーム公式X（@tsukuyomiPJ_off）を確認しよう。

▼公式Xアカウント

https://x.com/tsukuyomiPJ_off

■クリエイタープロフィール

●金子一馬（Kazuma Kaneko）氏（コンセプトプランナー／神魔画家）

1988年、アトラスに入社。「真・女神転生」シリーズや「ペルソナ」シリーズなどの企画・開発に携わり、コンセプトメイキングから世界観の設計、メインキャラクターデザインまでをトータルに手がける。その独創的なデザインと世界観設定は国内外で熱狂的な支持を集める。

2023年にコロプラへ入社。本作『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』ではコンセプトプランナーとして、原案・世界観設定・キャラクターデザインを担当している。

なお、ASCII GAMESでは本作の先行体験レポートを掲載している。本作の特徴を知りたい人は、こちらもあわせてチェックしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ

ジャンル：デッキ構築タワーダンジョン

発売：コロプラ

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：発売中（2026年4月23日）

価格：

通常版：3960円（ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：4960円（ダウンロード版）

特装版「月神BOX」：1万9800円（パッケージ版）

100セット限定 特装版「神魔画家BOX」：9万8800円（パッケージ版）

※特装版はコロプラ公式ショップ「マジゲット」で予約受付中。

※パッケージ版本編は特装版へのみ同梱。

※特装版の発送は2026年6月予定

CERO：C（15歳以上対象）

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© Nintendo

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