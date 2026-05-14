カプコンは5月13日、各デジタルストアで「CAPCOM MAY SALE」を開催中だと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。

今回のセールでは、2026年5月12日よりNetflixシリーズ「Devil May Cry」シーズン2の配信が開始され注目を集める「デビル メイ クライ」シリーズの各タイトルが、最大85％オフのお買い得価格になっている。

また、PlayStation Storeとニンテンドーeショップでは、アクション／シューティング／パズル／対戦格闘など豊富なジャンルで、アーケードの興奮をそのままにシンプルで歯ごたえのあるタイトルが揃う『Capcom Arcade Stadium』『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加タイトルが全品50％オフに。

やりごたえ十分のカプコン名作ゲームをお得に手に入れて、身も心もリフレッシュしよう。以下では、主なセールタイトルを紹介。より詳しい情報は、下記の「CAPCOM MAY SALE」特設ページをチェックしよう。

【セール概要】

セール名：CAPCOM MAY SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale02-8c8y3/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5 - 2026年5月27日 23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2026年5月26日 18時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年5月27日 23時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【85％オフ!!】：448円

■Steam Store

Steam - 2026年5月26日 1時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【85％オフ!!】：448円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年5月26日 18時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【85％オフ!!】：448円

『デビル メイ クライ 5 デラックスエディション プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編+デラックスエディション アップグレード+プレイヤーバージル）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年5月27日 23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

■Steam Store

Steam - 2026年5月26日 1時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年5月26日 18時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年5月27日 23時59分まで

通常価格：2490円

セール価格【80％オフ!!】：498円

■Steam Store

Steam - 2026年5月26日 1時59分まで

通常価格：2490円

セール価格【80％オフ!!】：498円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年5月26日 18時59分まで

通常価格：2490円

セール価格【80％オフ!!】：498円

『デビル メイ クライ HDコレクション』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年5月27日 23時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【85％オフ!!】：448円

■Steam Store

Steam - 2026年5月26日 1時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【85％オフ!!】：448円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年5月26日 18時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【85％オフ!!】：448円

『デビル メイ クライ HDコレクション ＆ 4SE バンドル』（ゲーム本編 パック）

収録内容：『デビル メイ クライ HDコレクション』

『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』

■PlayStation Store

PS4 - 2026年5月27日 23時59分まで

通常価格：4490円

セール価格【80％オフ!!】：898円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年5月26日 18時59分まで

通常価格：4490円

セール価格【80％オフ!!】：898円

『デビル メイ クライ 3 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年5月31日 23時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【74％オフ!!】：499円

『デビル メイ クライ 2』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年5月31日 23時59分まで

通常価格：2027円

セール価格【75％オフ!!】：499円

『デビル メイ クライ』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年5月31日 23時59分まで

通常価格：2027円

セール価格【75％オフ!!】：499円

『DmC: Devil May Cry』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2026年5月26日 1時59分まで

通常価格：3046円

セール価格【85％オフ!!】：456円

『Devil May Cry FRANCHISE PACK』（バンドル）

収録内容：

『デビル メイ クライ HDコレクション』

『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』

『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』

『DmC: Devil May Cry』

■Steam Store

Steam - 2026年5月26日 1時59分まで

バンドル価格：1498円

『Capcom Arcade Stadium』（追加タイトル）

※『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。

追加タイトル：ファイナルファイト

天地を喰らうII - 赤壁の戦い -

大魔界村

スーパーストリートファイターIIX - Grand Master Challenge -

19XX - The War Against Destiny -

パワードギア - STRATEGIC VARIANT ARMOR EQUIPMENT -

ほかにも、さまざまなジャンルの魅力的なタイトルが盛りだくさん（全31タイトル）だ。

■PlayStation Store

PS4 - 2026年5月27日 23時59分まで

通常価格：各200円

セール価格【50％オフ!!】：各100円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年5月31日 23時59分まで

通常価格：各200円

セール価格【50％オフ!!】：各100円

『Capcom Arcade 2nd Stadium』（追加タイトル）

※『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。

追加タイトル：ヴァンパイアセイヴァー - The Lord of Vampire -

ロックマン ザ・パワーバトル

マジックソード

ストリートファイター ZERO3

マッスルボマー - THE BODY EXPLOSION -

ハイパーストリートファイターII - The Anniversary Edition -

ほかにも、さまざまなジャンルの魅力的なタイトルが盛りだくさん（全31タイトル）だ。

■PlayStation Store

PS4 - 2026年5月27日 23時59分まで

通常価格：各200円

セール価格【50％オフ!!】：各100円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年5月31日 23時59分まで

通常価格：各200円

セール価格【50％オフ!!】：各100円

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本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。