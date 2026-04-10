同社のNintendo Switch 2 & Nintendo Switchソフトが最大90％オフ！
Switch版『地球防衛軍3』が70％オフ！D3Pがニンテンドーeショップで「スプリングセール第2弾」を開催中
ディースリー・パブリッシャーは4月9日より、同社のNintendo Switch／Nintendo Switch 2用ダウンロードソフトがお買い得な「スプリングセール第2弾」をニンテンドーeショップで開催中。セール期間は、2026年4月29日まで。
今回のセールでは、地球を守るアクションTPS『地球防衛軍3』、美少女ローグライクRPG『オメガラビリンス ライフ』デラックスエディションが大幅割引。さらに早期購入特典の付与期限が迫る新作アクション『ゼンシンマシンガール』ゲーム本編とシーズンパス（DLCセット）が過去最大割引で登場している。
そのほか人気乙女ゲーム『百花百狼』『戦国姫歌』、カジュアルなミニゲームがたっぷり楽しめる「あのゲー」シリーズなども超お買い得となっている。
以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。全セールタイトルは、下記のリストか、セールページを確認してほしい。
▼セールページはこちら
https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale
■セールタイトル（一部）
●『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』
4980円 → 1490円（70％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000036939
©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER
●『オメガラビリンス ライフ』デラックスエディション
1万780円 → 1940円（82％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000006748
©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER
●『ゼンシンマシンガール』
・ゲーム本編：6980円 → 3978円（43％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097445
・シーズンパス：2970円 → 2376円（20％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000029728
◆早期購入特典◆コスチューム『アケミ専用「お姉チャンバラORIGIN」咲の制服』
※2026年4月23日23時59分までにご購入されたお客様のみに付属いたします。
©2025 YUKE'S
©2025 D3PUBLISHER
●『Nightshade／百花百狼』
4888円 → 2680円（45％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000014420
©2018 RED ©2018 D3 PUBLISHER
■全セールタイトルリスト
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