ディースリー・パブリッシャーは4月9日より、同社のNintendo Switch／Nintendo Switch 2用ダウンロードソフトがお買い得な「スプリングセール第2弾」をニンテンドーeショップで開催中。セール期間は、2026年4月29日まで。

今回のセールでは、地球を守るアクションTPS『地球防衛軍3』、美少女ローグライクRPG『オメガラビリンス ライフ』デラックスエディションが大幅割引。さらに早期購入特典の付与期限が迫る新作アクション『ゼンシンマシンガール』ゲーム本編とシーズンパス（DLCセット）が過去最大割引で登場している。

そのほか人気乙女ゲーム『百花百狼』『戦国姫歌』、カジュアルなミニゲームがたっぷり楽しめる「あのゲー」シリーズなども超お買い得となっている。

以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。全セールタイトルは、下記のリストか、セールページを確認してほしい。

▼セールページはこちら

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

■セールタイトル（一部）

●『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』

4980円 → 1490円（70％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000036939

©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER

●『オメガラビリンス ライフ』デラックスエディション

1万780円 → 1940円（82％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000006748

©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER

●『ゼンシンマシンガール』

・ゲーム本編：6980円 → 3978円（43％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097445

・シーズンパス：2970円 → 2376円（20％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000029728

◆早期購入特典◆コスチューム『アケミ専用「お姉チャンバラORIGIN」咲の制服』

※2026年4月23日23時59分までにご購入されたお客様のみに付属いたします。

©2025 YUKE'S

©2025 D3PUBLISHER

●『Nightshade／百花百狼』

4888円 → 2680円（45％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000014420

©2018 RED ©2018 D3 PUBLISHER

■全セールタイトルリスト