安いIHって弱い？→これは違う。1400Wで普通に使える、揚げ物も対応で4,980円

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【Amazonで32％オフ】

アイリスオーヤマ「IHクッキングヒーター IHK-T37-B」をチェック！

アイリスオーヤマの「IHクッキングヒーター IHK-T37-B」がAmazonで割引対象。過去価格7,355円のところ、32％オフの4,980円で販売中。

コンロが足りないときや、ちょっとした調理をしたいときに、もう1口ほしいと思う場面は意外と多い。卓上に置くだけで使えるIHは、そのまま1口増やせるのがちょうどいい。この価格で1400Wまで出せて、揚げ物にも対応しているなら、サブ用途としてはかなり現実的。

1400Wで、安いIHにありがちな“弱さ”を感じにくい

最大1400Wに対応していて、火力は6段階で調整できる。安い卓上IHだと「置けるけど弱い」という印象になりやすいが、これは鍋や焼き物まで見据えやすい出力がある。とりあえず温めるだけで終わらず、普段の調理にも使いやすい。

揚げ物の温度を設定できるモードを搭載

150〜200度で設定できる揚げ物モードを搭載していて、温度を段階で設定できる。揚げ物は火加減の調整が難しいが、この機能があると一定の温度で調理しやすい。安いIHでもここまで対応していれば、調理の幅は広がる。

手入れしやすく、安全機能もひと通り揃っている

トップはフラットなガラストップで、汚れても拭きやすい。加えて、なべ検知や切り忘れ防止などの安全機能も備わっている。毎日使うものだから、火力だけでなく扱いやすさや安心感まで揃っているのは助かる。