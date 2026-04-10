Amazonセール情報大紹介！ 第1615回
安いIHって弱い？→これは違う。1400Wで普通に使える、揚げ物も対応で4,980円
2026年04月10日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで32％オフ】
アイリスオーヤマ「IHクッキングヒーター IHK-T37-B」をチェック！
アイリスオーヤマの「IHクッキングヒーター IHK-T37-B」がAmazonで割引対象。過去価格7,355円のところ、32％オフの4,980円で販売中。
コンロが足りないときや、ちょっとした調理をしたいときに、もう1口ほしいと思う場面は意外と多い。卓上に置くだけで使えるIHは、そのまま1口増やせるのがちょうどいい。この価格で1400Wまで出せて、揚げ物にも対応しているなら、サブ用途としてはかなり現実的。
1400Wで、安いIHにありがちな“弱さ”を感じにくい
最大1400Wに対応していて、火力は6段階で調整できる。安い卓上IHだと「置けるけど弱い」という印象になりやすいが、これは鍋や焼き物まで見据えやすい出力がある。とりあえず温めるだけで終わらず、普段の調理にも使いやすい。
揚げ物の温度を設定できるモードを搭載
150〜200度で設定できる揚げ物モードを搭載していて、温度を段階で設定できる。揚げ物は火加減の調整が難しいが、この機能があると一定の温度で調理しやすい。安いIHでもここまで対応していれば、調理の幅は広がる。
手入れしやすく、安全機能もひと通り揃っている
トップはフラットなガラストップで、汚れても拭きやすい。加えて、なべ検知や切り忘れ防止などの安全機能も備わっている。毎日使うものだから、火力だけでなく扱いやすさや安心感まで揃っているのは助かる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1630回
トピックスついに２TBで20万円！ 型落ち13型iPad Pro（M4）、5Gも付いてかなりお得に！（最新モデルは40万円台）
-
第1614回
トピックスフルHDから変えるならこれ。QHD＋144Hz＋IPSの27インチモニター、22,480円
-
第1612回
トピックス個性は欲しい、音質も欲しい。45dBノイキャン付きで12,800円、“見た目で選べる”Nothingのワイヤレスイヤフォン
-
第1611回
トピックス携帯ゲーム機を“据え置き機化”する、RGB付き6ポート万能ドック Switch感覚でそのまま大画面！
-
第1610回
トピックスゲームも編集もやるなら、このくらい欲しい。RTX5060＋32GBで21万円台、16インチ144Hzノートでコスパ良く遊ぶ
-
第1609回
トピックス迷ったらこれでいい、万能すぎる16型ノート。24GB＋1TB＋有機ELで20万円切り、しかもOffice付き
-
第1608回
トピックス夜でも映り方が変わりにくい。前後カメラ＋STARVIS 2のドラレコが2万円台
-
第1607回
トピックス夕方ヒゲのジョリジョリ、気になってない？ ブラウン最上位シェーバーが42％オフで3万円台
-
第1606回
トピックス13万円クラスが7万円台へ。倍速・2番組録画・ネットまで揃ったREGZAが47％オフ
- この連載の一覧へ