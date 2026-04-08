ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月7日、新プロジェクト「プレイヤーベース」の始動を発表した。

本プロジェクトは、PlayStationファンに対する感謝の気持ちをこめたもの。選考に通過すると、プレイヤー自身の姿を3Dスキャンしてゲーム内に登場。世界中で多くのプレイヤーが遊ぶゲームに、あなたそっくりのキャラクターが登場することになる。

まずは第一弾として「グランツーリスモ7」からスタート。キャラだけでなくファンタジーロゴとクルマのリバリーの制作にも携わることができ、完成した作品は「ショーケース」に常設される。

参加資格は日本を含む、実施地域の合法的な居住者であること。18歳以上であること。PSアカウントを持っていることが挙げられている。

応募の流れは、1000文字以下の提出文書に基づく一次審査（〆切：4月26日）、PlayStationへの愛を語るビデオインタビューの録画による二次審査（4月30日ごろ目安）、主催者による通知と身元確認の三次審査（6月15日ごろ）で決まる。

まずは何よりも、PlayStationへの“愛”が重視されるとのことなので、我こそはという人はぜひ応募してみてはいかがだろうか。

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