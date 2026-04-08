ソニー、ゲーム内に自身の姿を投影する「プレイヤーベース」プロジェクト始動 選考基準はPlayStationへの“愛”
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月7日、新プロジェクト「プレイヤーベース」の始動を発表した。
本プロジェクトは、PlayStationファンに対する感謝の気持ちをこめたもの。選考に通過すると、プレイヤー自身の姿を3Dスキャンしてゲーム内に登場。世界中で多くのプレイヤーが遊ぶゲームに、あなたそっくりのキャラクターが登場することになる。
まずは第一弾として「グランツーリスモ7」からスタート。キャラだけでなくファンタジーロゴとクルマのリバリーの制作にも携わることができ、完成した作品は「ショーケース」に常設される。
参加資格は日本を含む、実施地域の合法的な居住者であること。18歳以上であること。PSアカウントを持っていることが挙げられている。
応募の流れは、1000文字以下の提出文書に基づく一次審査（〆切：4月26日）、PlayStationへの愛を語るビデオインタビューの録画による二次審査（4月30日ごろ目安）、主催者による通知と身元確認の三次審査（6月15日ごろ）で決まる。
まずは何よりも、PlayStationへの“愛”が重視されるとのことなので、我こそはという人はぜひ応募してみてはいかがだろうか。
・「プレイヤーベース」特設サイト
https://www.playstation.com/ja-jp/the-playerbase/
© 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります