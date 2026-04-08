動画の見やすさ、ここまで変わる？ 12.7インチ×3Kの大画面タブレット「Idea Tab Pro」

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【Amazonタイムセール】

Lenovo タブレット「Idea Tab Pro（ZAE40096JP）」をチェック！

Lenovoのタブレット「Idea Tab Pro（ZAE40096JP）」がAmazonタイムセール対象。価格は53,900円で販売中。

12.7インチで3K、Dimensity 8300にメモリ8GB。このスペックなら、もう少し高くてもおかしくない。256GBストレージにペン付属、スピーカーも4基と揃っていて、それで5万円台なら、アリじゃない？

12.7インチ×3Kで、画面の“余裕”が違う

12.7インチのサイズに2944×1840の解像度。画面が広いだけでなく、細かい文字も潰れにくい。動画はもちろん、Webページや資料も詰まらずに表示できるので、拡大や切り替えの手間を減らして使える。

ペンが最初から付いていて、そのまま書ける

「Lenovo Tab Pen Plus」が付属しているので、別で用意しなくても手書き入力が使える。メモを書いたりと、画面を“見るだけ”で終わらせずに使える。

256GB＋microSDで、容量を気にせず使える

ストレージは256GBあり、さらにmicroSDで最大1TBまで拡張できる。アプリや動画を入れていっても、アプリや動画を入れていっても、容量に余裕を持って使える。