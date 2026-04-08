Amazonセール情報大紹介！ 第1604回
動画の見やすさ、ここまで変わる？ 12.7インチ×3Kの大画面タブレット「Idea Tab Pro」
2026年04月08日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
Lenovo タブレット「Idea Tab Pro（ZAE40096JP）」をチェック！
Lenovoのタブレット「Idea Tab Pro（ZAE40096JP）」がAmazonタイムセール対象。価格は53,900円で販売中。
12.7インチで3K、Dimensity 8300にメモリ8GB。このスペックなら、もう少し高くてもおかしくない。256GBストレージにペン付属、スピーカーも4基と揃っていて、それで5万円台なら、アリじゃない？
12.7インチ×3Kで、画面の“余裕”が違う
12.7インチのサイズに2944×1840の解像度。画面が広いだけでなく、細かい文字も潰れにくい。動画はもちろん、Webページや資料も詰まらずに表示できるので、拡大や切り替えの手間を減らして使える。
ペンが最初から付いていて、そのまま書ける
「Lenovo Tab Pen Plus」が付属しているので、別で用意しなくても手書き入力が使える。メモを書いたりと、画面を“見るだけ”で終わらせずに使える。
256GB＋microSDで、容量を気にせず使える
ストレージは256GBあり、さらにmicroSDで最大1TBまで拡張できる。アプリや動画を入れていっても、アプリや動画を入れていっても、容量に余裕を持って使える。
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